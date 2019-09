Ikke bland deg borti protestantiske gutter, er formaningen fra mor Mary. Det er ikke nødvendig. Datteren Erin går på katolsk jenteskole, og protestanter, både gutter og jenter, bor et helt annet sted i den nordirske byen.

Den lystige Netflix-serien «Derry Girls» fra Nord-Irland er blitt så populær at hovedpersonene er blitt malt på en husvegg midt i byen den er oppkalt etter. Veggmalerier er ikke uvanlig i byen som kalles Derry av katolikker og Londonderry av protestanter. Tvert om, de er et varemerke.

Fortsatt adskilt

Veggmaleriene vi finner andre steder i byen, har et helt annet og mer politisk budskap. De handler om sammenstøtene under The Troubles, konflikten mellom katolikker og protestanter som preget oppveksten til hovedpersonene i serien. I bydelen Bogside kan du fortsatt finne bokstavene til terrororganisasjonen IRA sprayet på husvegger.

TV-serien handler om helt dagligdagse tenåringsintriger, med Cranberries, Ace of Base og annen 90-tallslyd i bakgrunnen. The Troubles er kulisse. Å måtte ta en omvei til skolen fordi det er funnet en mulig bombe på veien, er mest av alt bry for de fem hovedpersonene.

Serien om starten av 1990-tallet har fått en spesiell aktualitet på grunn av dramaet rundt Storbritannias utmeldelse av EU. Striden rundt grensen til republikken Irland bare noen kilometer unna Londonderry, er årsaken til at Storbritannia og EU ikke klarer å bli enige om en skilsmisseavtale. Bak ligger frykten for at konflikten i Nord-Irland skal blusse igjen.

Konflikten virker langt unna for folk utenfra, men den preger Nord-Irland den dag i dag. De fleste skolebarna i Londonderry går fortsatt på adskilte skoler, katolske eller protestantiske. Det finnes egne enklaver for protestanter hvor fortauskantene er malt i rødt, hvitt og blått, fargene i unionsflagget Union Jack.

Kan blusse opp igjen

40 prosent av befolkningen i Nord-Irland er under 25 år og kan ikke selv huske hvordan det var da bomber, drap og soldater i gatene var hverdagen her, ifølge en fersk rapport finansiert av Unesco. Den beskriver en fare for at de skal «romantisere» hvordan det var den gangen, og at volden kan komme tilbake. De gamle veggmaleriene i katolske og protestantiske områdene kan bidra til det, mener professorene bak rapporten, Pat Dolan og Mark Brennan.

Fortsatt finnes det paramilitære grupper med våpen. I vinter ble journalisten Lyra McKee skutt og drept da hun skulle rapportere fra opptøyer i Londonderry. Hun sto ved siden av en pansret politibil, som trolig var det egentlige målet for kulen som mistenkes å komme fra «New IRA».

Fakta: Derfor skaper den irske grensen brexit-trøbbel Grensen mellom Nord-Irland (Storbritannia) og republikken Irland blir den eneste landegrensen mellom Storbritannia og EU etter brexit. Når britene ikke lenger er del av EUs indre marked, vil det for eksempel bli behov for tollkontroll. Etter at det ble fred i Nord-Irland, ble militærposter og grensekontroller langs grensen fjernet. Nå krysser 200–300 små og store veier grensen. Det er ingen form for kontroll. Å ha en «sømløs» grense mellom Nord-Irland og Irland blir sett på som viktig for å beholde fred. Det har stor økonomisk betydning fordi det foregår mye handel over grensen, folk bor og jobber på hver side av grensen. I tillegg har det en symbolsk betydning spesielt for dem som føler seg mer irsk enn britisk. Statsminister Boris Johnson nekter å godta ordningen som EU og forgjengeren Theresa May ble enige om for irskegrensen. Han mener den er udemokratisk og låser britene til EU.

Emblem provoserte

For et par uker siden vakte et emblem som ble brukt i en protestantisk marsj, avsky hos mange katolikker i Londonderry. Marsjen er en årlig markering av beleiringen av byen i 1689, da protestanter innenfor bymurene holdt stand mot den katolske kongen på utsiden.

Men det var ikke det som skapte bråket denne gangen. Et protestantisk korps fra en annen by hadde på seg emblemet til fallskjermtroppen som drepte 13 demonstranter under Bloody Sunday nettopp i denne byen i 1972. De hadde til og med innfelt bokstaven F, en markering av støtte til en fallskjermjeger som risikerer tiltale etter den blodige søndagen.

De fire nordirske jentene og den ene engelske gutten i «Derry Girls» havner i kjærlighetsdramaer, pinlige situasjoner og på komiske forsoningskurs med protestanter. Innimellom blir seerne minnet om hva som skjedde på 1990-tallet, da IRA lovet å legge ned våpnene, og Bill Clinton kom til byen og trodde på fred. Det er sannsynligvis en hilsen fra serieskaperne til dem som krangler om brexit.

Fakta: Ikke religiøs konflikt Nord-Irland-konflikten regnes ikke som en religiøs, men heller en kulturell, politisk og sosial konflikt. Men den knytter seg til personer med enten katolsk eller protestantisk familiebakgrunn/identitet. For hver av de to gruppene brukes tre betegnelser: Protestanter (familiebakgrunn), unionister (tilhengere av unionen med England, Wales og Skottland) eller lojalister (betegnelse på de mest militante og noen ganger paramilitære gruppene som bruker makt for kjempe for å beholde Nord-Irland britisk). Katolikker (familiebakgrunn), nasjonalister (for en union med republikken Irland) eller republikanere (betegnelse på de mest militante, blant annet paramilitære grupper som bruker makt for å kjempe for en forent Irland). Kilde: Jan Erik Mustad, førstelektor Universitetet i Agder.

