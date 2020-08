Selv på traktorfabrikken buer arbeiderne mot Hviterusslands diktator. Spenningen øker time for time.

Nyhetsanalyse: Det er lett å glede seg med de modige, jublende hviterusserne som fyller gatene i Minsk. Men under ligger den isnende følelsen av at hva som helst kan skje.

Maria Kolesnikova deltok mandag selv i protestene da den hviterussiske diktatoren Aleksandr Lukasjenko talte ved en traktorfabrikk. Hun er en av tre kvinner som ledet opposisjonen før valget – og den eneste som fortsatt er i landet. Sergei Grits, AP / NTB scanpix

17. aug. 2020 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

For hva kommer nå? Er vi vitner til de første skrittene inn i et nytt demokrati? Eller vil håpet bli knust i et blodbad?

Ingen kan vite hvordan dette vil ende. Som alltid i denne delen av Europa er det Russland som sitter med nøkkelen.

– Det kan gå mot Ukraina 2004/2005, Ukraina 2013/2014, Armenia 2018 eller Praha 1968, mener analytikeren Timothy.

Bak kortformen skjuler det seg sammenligninger med historiske begivenheter:

Det blir nyvalg, som i den ukrainske oransjerevolusjonen. Den demokratiske utviklingen fortsetter.

Det blir nyvalg, en provestlig leder velges – men det blir en høy pris å betale. For Ukraina ble prisen høy: Russland annekterte Krim-halvøya og krigen pågår fortsatt.

Det blir nyvalg, en prorussisk leder velges.

Lukasjenko får hjelp fra Moskva, demonstrantene knuses med vold.

Ligner – og ligner ikke

Slike sammenligninger hjelper oss med å se mulige utganger på den nå uavklarte situasjonen. Men de vil aldri bli dekkende. Situasjonen i Hviterussland er selvsagt også helt spesiell.

Landet har sin egen historie og sitt unike forhold til Russland. De fleste sammenligninger som sirkulerer, ser på Ukraina og Maidan-opprøret, som jo endte med en krig som fortsatt pågår.

Men hviterusserne ser ut til å ha en mer positiv innstilling til Russland enn ukrainerne har utviklet. Blant de fengslede opposisjonspolitikerne sitter også noen med gode forbindelser til Moskva. Kanskje øker det muligheten for at voldsbruk unngås.

Klare krav

For hviterusserne som nå forsøker å ta sin skjebne i egne hender, handler uansett ikke protestene om det storpolitiske spillet. Demonstrantene har to klare krav: De vil ha et nytt, redelig valg – og de vil at de politiske fangene skal slippes fri.

Svetlana Tikhanovskaja kunngjorde mandag via video at hun er klar til å overta makten i landet. Bildet fra videoen. Svetlana Tikhanovskajas valgkampkontor, AP / NTB scanpix

Men at opprøret mot Lukasjenko får gå sin gang uten at Russland melder seg, er utenkelig.

I en artikkel i Kyiv Post utdyper Ash: – Hviterussland er megastrategisk for Moskva – landet er et lojalt medlem av den Eurasiske union (…). Moskva ser det som frontlinjen mot Nato.

Samtidig anklager Lukasjenko selv provestlige krefter for å ville ødelegge nasjonen.

Dermed blir det også et dilemma for land og organisasjoner som ønsker å støtte opposisjonen: Øker støtten fra vest risikoen for voldsbruk ovenfra? Eller er det nettopp nå, når opposisjonen har sitt momentum, at det gjelder å bidra og å vise solidaritet?

Maria Kolesnikova, en av de ledende opposisjonelle, mener det er for tidlig med sanksjoner. Hun vil ha dialog. Sergei Grits, AP / NTB scanpix

Sanksjoner

EUs utenriksministre vedtok fredag å starte arbeidet med nye sanksjoner mot Lukasjenko og sentrale hviterussere.

Maria Kolesnikova, en av de tre kvinnene som profilerte opposisjonen før valget, sier i et intervju med den tyske avisen Die Welt at hun er glad for støtte fra EU, men at tiden ikke er moden for sanksjoner. Hun er den eneste av de tre som er igjen i landet.

– Personlige sanksjoner mot bestemte politikere og regjeringsrepresentanter ville gjøre mulighetene for dialog mindre, både for EU og for opposisjonen, sier hun.

For det er dialog opposisjonen ønsker, et fredelig maktskifte: – Om det ga bare 1 prosents sjanse for å stanse volden i gatene, da ville jeg personlig sette meg ned ved et bord med president Lukasjenko, sier Kolesnikova.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko talte mandag ved en traktorfabrikk. Arbeiderne og andre demonstranter buet åpenlyst. Nikolai Petrov / BELTA, AP / NTB scanpix

Høyspenning time for time

Protestene mot regimet øker, og håpet blomstrer. Men ingenting er avklart. Time for time utvikler situasjonen seg.

Søndag lovte Russlands president Putin militær støtte til Lukasjenko. Den hviterussiske diktatoren har sagt at NATO-styrkene samles på grensen, og at Polen og Litauen vil tvinge gjennom et nyvalg, skriver Euractiv.

Fra sitt eksil i Litauen erklærte Svetlana Tikhanovskaja mandag formiddag at hun er klar til å ta over ledelsen i Hviterussland.

Samtidig pågår generalstreik i landet. Statlig TV sendte levende bilder fra tomme studioer.

Lukasjenko selv benyttet dagen til å besøke en traktorfabrikk. Arbeiderne protesterte åpent og ropte: Kom deg vekk!

Hva diktatoren tenkte, var umulig å gjette.

