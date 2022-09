«Tsunamien» er avlyst. Demokratene har gjort et overraskende comeback.

Joe Bidens oppslutning har steget med fem prosentpoeng siden bunnivået i slutten av juli. Rundt 43 prosent mener nå at han gjør en god jobb, ifølge data fra nettstedet FiveThirtyEight.

NEW YORK (Aftenposten): Republikanerne drømte om å påføre demokratene en total ydmykelse i høstens mellomvalg. Så sa det stopp.

NYHETSANALYSE: Det er ikke lenge siden alt talte for at valget i november ville bli bekmørkt for demokratene.

En konservativ bølge så ut til å skylle over USA. Den lå an til å gi republikanerne full kontroll over Kongressen og begrave president Joe Bidens politiske agenda.

Men så gikk demokratene på et bittert politisk nederlag. Det ble, paradoksalt nok, starten på en opptur få så komme.