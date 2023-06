Russerne sier at Ukraina sprengte demningen i Kherson. Dette er grunnene til at få tror dem.

Demningskollapsen gir et innblikk i Putins strategi.

Gatene i Kherson er fulle av vann.

07.06.2023 13:06

Jens Stoltenberg sier rett ut at demningskollapsen i Ukraina «viser Russlands brutalitet». Tysklands statsminister, Olaf Scholz, gikk langt i å plassere ansvaret hos Russland.

Men Russland sverger nok en gang på sin uskyld. Hvorfor er det få i Vesten som tror dem?

En gjennomgang av de russiske uttalelsene tirsdag kan gi svar på hvorfor. Og gi et innblikk i hvordan Putins Russland fungerer.

Nektet for alt

Demningskollapsen i Ukraina er en humanitær og økologisk katastrofe. Titusenvis flykter fra vannmassene. Ukraina frykter at det fruktbare området kan bli en ørken.

Det var lite som tydet på krise da man hørte på russiske myndigheter tirsdag morgen.

En kvinne i Kherson vader gjennom oversvømte gater etter at Kakhovka-demningen ble ødelagt natt til tirsdag.

«Nonsens». Det sa Vladimir Leontjev mandag morgen. Han er den russiskinnsatte ordføreren i Nova Kakhovka og ble konfrontert med at den enorme demningen i nærområdet hans var skadet.

– Her er alt stille og rolig, sa han til det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti klokken 05.06 tirsdag morgen.

Noen andre har skylden

Det gikk under en time før budskapet var et annet. Klokken 05.52 kommer samme Leontjev med en mye mer alvorlig beskjed: «Klokken 2 i natt ble demningen skadet av flere ukrainske missilangrep.» Men at det neppe var noen grunn til evakuering.

På samme tid sier militære eksperter at en slik skade trolig ikke skyldes granater eller bomber. En slik skade kommer etter alle solemerker fra sprengstoff fra miner eller fra slitasje.

På russiske sosiale medier er tonen også en annen. Der feires det.

Jubel

Ryzhenko Konstantin er lokal journalist i Kherson. Han fulgte demningskollapsen tett. Han viser til at russiske militærbloggere jublet da demningen brast tirsdag morgen.

Kanalen «Operasjon Z» har over 1,3 millioner følgere. Tirsdag var fokuset at ukrainske soldater rømmer fra området mens de kontinuerlig blir angrepet av russiske styrker.

På kontoen WarGonzo godter de seg også over ukrainske styrker som tilsynelatende flykter hals over hode.

Til angrep

Utover dagen ble tonen og budskapet fra den russiske siden mer samkjørt. Da Sikkerhetsrådet møttes til hastemøte sent tirsdag kveld, hadde russerne følgende forklaring:

Eksplosjonen var en planlagt og målrettet aksjon fra Ukraina. Den er en del av den ventede motoffensiven.

Vannmengdene representerer en trussel mot den russisk-okkuperte delen av Ukraina og mot vannforsyningen til Krym.

Reaksjonene fra omverden har ikke latt vente på seg etter at Kakhovka-demningen ble ødelagt. FNs sikkerhetsråd holdt hastemøte tirsdag kveld for å drøfte situasjonen i Ukraina.

... Og hysj

Agenstvo, en uavhengig russisk publikasjon, har gått gjennom russiske medier det siste døgnet.

De finner at i alle de store statlige nyhetssendingene fokuseres det på Russlands seiere i krigen det siste døgnet. Demningskollapsen kom langt ned på listen. Putin har ikke kommentert saken.

Allerede onsdag var hovedbeskjeden at vannstanden synker.

Derfor er man skeptisk

Fremdeles vet ingen hva som har skjedd. Det kan være et uhell eller krigsslitasje ved demningen. Og i utgangspunktet kan det kanskje høres rart ut at russerne vil oversvømme et område de kontrollerer. Men det er gode grunner til at man er skeptisk til den russiske forklaringen. Her er det tre viktigste.

1. Situasjonen på bakken

Mye tyder på at Ukraina var i gang med en storoffensiv mot russiske styrker. Demningskollapsen gir ukrainerne færre muligheter i denne offensiven. Nå tvinges de til å angripe lenger øst og nord.

Tom Røseth sa tirsdag til Aftenposten at hendelsen er «ekstremt dårlig nytt for Ukraina».

2. Tidligere løgner i krigen

Russland har i flere år dyrket direkte løgner om situasjonen i Ukraina. Det gjelder både påstanden om at Kyiv styres av nazister, og at det foregår et folkemord på russere i Donbas-regionen. Helt konkret hevdet også russerne i februar at Volodymyr Zelenskyj hadde flyktet fra landet.

Ingenting av dette er sant og bidrar til at all informasjon fra Russland må behandles som påstander.

3. Putins informasjonsstrategi

Det russiske propagandamaskineriet er enormt. Det betyr likevel ikke at man ikke finner meningsmangfold. Tvert imot.

Den russiske propagandaen har ikke en versjon av sannheten som man ønsker alle russere skal tro på. Den har tusenvis av versjoner, slik at ingen vet hva som er sant – og dermed distanserer seg fra politikken. Inkludert russiske grusomheter og nederlag i Ukraina.