Trump har overtatt republikanernes viktigste møteplass. For rivalene hans gikk det som det måtte.

USAs tidligere president Donald Trump talte til CPAC-konferansen utenfor Washington D.C. lørdag kveld.

NATIONAL HARBOR, MARYLAND (Aftenposten): Donald Trumps sterkeste kort frem mot neste presidentvalg er akkurat det samme som i 2016.

05.03.2023 07:07 Oppdatert 05.03.2023 07:33

NYHETSANALYSE: Ikke alt har gått på skinner for Donald Trump etter at han formelt kastet seg inn i kampen om å bli republikansk presidentkandidat i 2024.

Selve kunngjøringen ble møtt med et gjesp. Så gikk det ukevis uten at Trump avholdt et eneste valgkamparrangement. I stedet pådro han seg negative medieoppslag da han spiste middag med en høyreekstremist hjemme på Mar-A-Lago.

Men de siste ukene har det vært tegn til at Trump er tilbake på offensiven. Og på den toneangivende Conservative Political Action Conference (CPAC-konferansen) i helgen fikk verden igjen demonstrert hva som er ekspresidentens trumfkort.

