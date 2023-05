Det går mot andre runde i det tyrkiske presidentvalget. Der har Erdogan trolig en fordel.

ISTANBUL (Aftenposten): For første gang går presidentvalget trolig videre til andre runde. Det vil særlig én mann kunne påvirke.

Ingen av de to presidentkandidatene nådde 50 prosents-grensen søndag. Nå må det nok en runde til for å avgjøre.

15.05.2023 00:10 Oppdatert 15.05.2023 00:29

Det ble ingen klar vinner av det tyrkiske presidentvalget søndag kveld.

Rundt midnatt norsk tid meldte det statlige nyhetsbyrået Anadolu Agency at Erdogan har fått 49,59 prosent av stemmene. Da var 94 prosent av stemmene ferdig opptelt.

Ifølge det samme nyhetsbyrået hadde utfordrer Kemal Kiliçdaroglu fått 44,67 prosent av stemmene. Resultatet var jevnt med det som ble rapportert av det opposisjonsvennlige nyhetsbyrået Anka.

Dermed går presidentvalget trolig videre til en avgjørende andre runde den 28. mai. Det er første gang i Tyrkias historie.

Kvelden har vært preget av mistro og uenighet rundt tallene. Opposisjonen anklaget regjeringen for manipulasjon og for å hale ut opptellingen. Regjeringen anklager på sin side opposisjonen for å forsøke seg på et kupp.

Men Erdogans tilhengere virket på sin side storfornøyde med resultatene. Biler med flagg tilhørende Erdogans parti AKP kjørte tutende gjennom Istanbuls gater da det nærmet seg midnatt lokal tid.

Utenfor AKPs hovedkvarter var det full jubelstemning.

Selv om det ikke ble noen seier til presidenten i første runde, feiret Erdogans velgere søndag kveld.

Tredjemann kan avgjøre

Sent søndag kveld pågikk opptellingen av stemmene i parlamentsvalget fortsatt. Der er det ikke ventet noe resultat før tidligst mandag morgen. Men regjeringsalliansen ligger an til å få flertall.

I den grad det går an å kåre en vinner søndag, må det være den tredje presidentkandidaten, Sinan Ogan.

Han lå hele kvelden stødig rundt 5 prosent. Det er en langt bedre prestasjon enn mange hadde forventet.

Og det kan potensielt gi ham mye makt de neste to ukene. Hvem av de to kandidatene som overtar Ogans 5 prosent, vil bli avgjørende.

Nasjonalisten Ogan har trolig «stjålet» flest stemmer fra Erdogans leir, påpeker flere analytikere. Samtidig har Ogan allerede antydet at han vil vurdere å støtte den sittende presidenten i en andre runde.

Med støtte fra Ogan kan Erdogan ligge godt an til å stikke av med den endelige seieren om to uker. Men det er imidlertid langt fra bekreftet.

Hvem nasjonalisten Sinan Ogan stiller seg bak de neste to ukene, vil få stor betydning for hvem som til slutt vinner presidentvalget.

Lang og jevn opptelling

Kveldens opptelling var usedvanlig seig. Underveis var det store sprik mellom tallene som partiene og de ulike nyhetsbyråene opererte med.

Det begynte som det pleier: Idet landets øverste valgråd lempet på sperrefristen og resultatene begynte å tikke inn, spratt Erdogan rett opp i ledelsen.

Det skyldes imidlertid at Anadolu Agency, som har monopol på å distribuere offisielle resultater, begynner opptellingen i distriktene der Erdogan gjør det best. Altså var det ventet at ledelsen ville krympe etter hvert som stemmene ble telt opp.

Det gjorde den også.

Utover kvelden minsket gapet mellom Erdogan og Kilicdaroglu sakte, men sikkert. Men da rundt 60 prosent av stemmene var talt opp, begynte opptellingen å stagnere.

De populære borgermesterne i Ankara og Istanbul, Mansur Yavas og Ekrem Imamoglu, gikk snart ut og anklaget regjeringen for å manipulere tallene. Kemal Kiliçdaroglu skrev på Twitter at opposisjonen ledet.

Rundt midnatt lokal tid erkjente imidlertid opposisjonen at det trolig ville bli en runde to. Ikke lenge etter dukket en smilende Erdogan opp blant sine tilhengere i Istanbul.

Stemmene telles opp i et valglokale i Ankara.

Skyhøy deltagelse

Nå må Tyrkia etter all sannsynlighet belage seg på ytterligere to uker med valgkamp og høy spenning.

Dersom regjeringsalliansen ender med flertall i parlamentet, vil det gi Erdogan momentum inn i andre runde. Samtidig er dette første gang han ikke har klart å vinne presidentvalget på første forsøk.

Men Kemal Kiliçdaroglu blir nødt til å mobilisere kraftig, skal han klare å slå Erdogan 28. mai.

Og spørsmålet er om noen av partiene vil klare å mobilisere igjen med like stor kraft om to uker. Tyrkia er kjent for å ha høy valgdeltagelse, men søndag kan de ha satt nye rekorder. Ulike kilder oppgir mellom 88 og 94 prosent deltagelse. Det offisielle tallet blir først publisert om noen dager.

Flere hundre tusen frivillige observatører bemannet valglokalene søndag. De har fulgt nøye med på opptellingen av hver eneste stemme.

Alt dette viser hvor viktig valg fortsatt er for tyrkerne, og hvor mye som står på spill i akkurat dette valget. Nå gjenstår det å se hvor mye energi de har igjen.