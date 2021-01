Foto: Markus Schreiber, AP / NTB Nyhetsanalyse Tyskland I 2021 går hun av. Hva kommer etterpå? I tysk politikk kastes kortene i luften. Velgerne er mindre forutsigbare enn noensinne.

I går 23:50

NYHETSANALYSE: Med Angela Merkel ved roret har Tyskland fremstått som en stabil oase i en urolig verden. Hennes tid er snart over. Etter 16 år stiller hun ikke til valg igjen.

Tradisjonelt har bare to kandidater kjempet om kanslertronen. I år er det for første gang tre. Partilandskapet har endret seg. De grønne er for tiden et større parti enn sosialdemokratene (SPD).