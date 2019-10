Tirsdag skulle Russlands president møte sin tyrkiske kollega, Recep Tayyip Erdogan, i den russiske svartehavsbyen Sotsji. Etter planen skal de to statslederne diskutere Tyrkias krigføring i Syria.

Tyrkiske styrker rykket inn i Nord-Syria for snaut to uker siden, og Erdogan har sagt at de ønsker å etablere en sikkerhetssone 30 kilometer inn i Syria. Målet skal være å fjerne trusselen fra syriske kurdere, som tyrkerne hevder er terrorister.

Russiske myndigheter fremholder imidlertid at den eneste måten å skape varig fred og stabilitet i regionen, er at syriske myndigheter igjen får kontroll over hele landet. Russland har seilt opp som en stadig mer sentral aktør i Midtøsten.

Pomp og prakt

For bare en drøy uke siden sto den russiske presidenten i mørk dress ved siden av kong Salman i hovedstaden Riyadh i Saudi-Arabia mandag 14. oktober.

Vladimir Putin fikk en mottagelse en konge verdig. Alt gikk riktignok ikke helt etter planen. Da orkesteret skulle spille den russiske nasjonalsangen, gikk noe fryktelig galt, og videoen av den mildt sagt mislykkede avspillingen har denne uken gått viralt i Russland.

Putin, derimot, har tatt det hele med knusende ro. Det har han også gode grunner til.

Det har vært fem gode år og to virkelig gode uker for Russland i Midtøsten.

Den første seieren

7. oktober erklærte Donald Trump at USA trekker ut sine siste soldater fra det nordøstlige Syria. Avgjørelsen har skapt enorm debatt innad i USA.

Tyrkia innledet en militæroffensiv mot kurderne i samme område med mål om å opprette den nevnte «sikkerhetssonen».

Plutselig satt Russland med alle kortene på hånden. De samarbeider med «alle» i konflikten «alle» snakker om.

Russerne har hånden på rattet: De var delaktige i å utforme avtalen mellom kurderne og syriske regjeringsstyrker. Samtidig har de hele tiden hatt tett dialog med tyrkerne, og tirsdag skulle altså de to presidentene møtes.

Den andre seieren

Mens Russland navigerer i konflikten mellom Tyrkia og kurderne, reiser altså president Vladimir Putin til Saudi-Arabia og deretter til De forente arabiske emirater.

President Putins besøk er aldri tilfeldige. I russiske medier har det vært bred dekning av besøket, og flere aviser konkluderte med at Putin ble «mottatt som en konge».

Ivan Danilov, som skriver for statlige nyhetsbyrået Ria Novosti, mener at særlig dette besøket burde falle vestlige makter tungt for brystet: Nå tas ikke alle de viktige beslutningene i Washington eller Brussel lenger.

Saudi-Arabia, en av USAs fremste allierte, signerte denne uken over 20 avtaler med Russland til en verdi på over 2 milliarder dollar.

Som to av verdens største oljeeksportører diskutere de to landene også videre energisamarbeid.

Russland benyttet også anledningen til å minne om at landet gjerne selger Saudi-Arabia det russiske missilforsvarssystemet S-400, det samme systemet som er solgt til Tyrkia, og som har skapt krisestemning i NATO.

En langvarig strategi

Det er nå fem år siden Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya og det ble innført sanksjoner mot landet. Til tross for forsøk på å isolere Russland har landet større global innflytelse nå enn for fem år siden, ifølge en rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet.

Det skyldes i hovedsak tre ting:

1: At landets militære intervensjoner har vært vellykkede

2: At USA har trukket seg ut av viktige områder og dermed åpnet et tomrom for andre å fylle.

3: For Russland er alle potensielle partnere

Det er blitt særlig tydelig de to siste ukene. Russland er nå på godfot med NATO-landet Tyrkia. Forholdet til USA-allierte Israel blir stadig bedre. De snakker med erkefiendene Iran og Saudi-Arabia og arbeider med å skaffe Syrias Bashar al-Assad kontroll over egne grenser igjen.

Skjær i sjøen

Å være venner med alle har skaffet Russland en maktposisjon. Men med makt følger også ansvar. Aleksandr Golts, en militær analytiker, har vært bekymret for at Russland nå er i ferd med å sette seg i en posisjon der de ikke klarer å levere det de lover.

«Det finnes ingen langsiktig plan for Syria i Kreml», skriver han.

Han er også svært bekymret for at dagens situasjon ligner forholdene under den kalde krigen, og at det skal svært lite til for at en konflikt kan bryte ut mellom Russland og USA. Skulle for eksempel noe gå galt mellom NATO-landet Tyrkia og Russland-støttede Syria, er det ingen som vet hva som vil skje.

