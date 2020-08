Obamaene stjal showet. TV-tittingen stupte. Dette er det viktigste fra demokratenes landsmøte.

NEW YORK (Aftenposten): En Melodi Grand Prix-aktig nyvinning slo an under historiens første heldigitale landsmøte. Nå lurer alle på hva republikanerne vil stelle i stand neste uke.

De fleste politikere er vant til å snakke foran store folkemengder, men denne uken måtte de tale til nasjonen over videolink – uten jubelbrøl og applauser.

