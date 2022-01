Han kan bli en av OLs største vinnere. Men før målstreken venter tre store hindre.

Kinas leder har nulltoleranse for koronaviruset. Lykkes han de neste to månedene, kan gevinsten bli stor.

Partiformann Xi Jinping var på befaring i OL-skøytehallen i Beijing tidligere denne måneden. Tribunene vil være tomme under lekene på grunn av pandemien.

21. jan. 2022 12:16 Sist oppdatert 32 minutter siden

NYHETSANALYSE: Forrige gang Kina arrangerte OL, ble det en stor seier for Xi Jinping.

I 2008 var han en fersking på det øverste nivået i kinesisk toppolitikk. Det var fortsatt noen år igjen til han kunne overta som partileder. Som øverste ansvarlig for sommer-OL hadde han et enormt ansvar. Lekene symboliserte nemlig øyeblikket der et nytt, sterkere og mer moderne Kina skulle vise seg frem for verden.