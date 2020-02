Omtrent slik lød beskjeden amerikanske politikere fikk i forrige uke: Russland forsøker å påvirke årets valg i USA. Målet er å få president Donald Trump valgt igjen.

Dette ble fortalt i et gradert møte i en komité i Kongressen. Det var The New York Times som først meldte om det. Senere har også andre medier fortalt det samme via anonyme kilder.