NYHETSANALYSE: «Snoozefest», utbasunerte Fox News-anker Sean Hannity under programmet sitt torsdag.

Riksrettssaken mot USAs president var så kjedelig at det var umulig å holde seg våken, ifølge Hannity.

Det er ikke spesielt overraskende at Trumps allierte gjør det de kan for å rakke ned på demokratene. Men det er ikke til å komme unna at det er krevende å holde fullt fokus på den historiske rettssaken i time etter time, dag etter dag.

Senatorene er pålagt å sitte musestille på plassene sine, uten noen form for elektroniske duppeditter, mens argumentene legges frem. Det startet bra, men etter seks dager har strukturen sklidd ut. Noen hvisker til hverandre, andre har fått lurt inn en smartklokke, og enkelte er ikke på plassene sine i det hele tatt.

Dette skjedde i uken som gikk:

Demokratene har gjort som best de kan. Fra onsdag til fredag brukte de sine 24 timer med avsatt tid til å presentere saken mot Trump i detalj, med videoklipp og utdrag fra dokumenter og SMS-utvekslinger. Mange har latt seg imponere av formidlingsevnen og utholdenheten til Adam Schiff, lederen for etterretningskomiteen i Representantene hus, som leder aktoratet på vegne av demokratene.

Flere ganger har temperaturen i kammeret steget, og på et tidspunkt ble president Trump omtalt som «diktator». Flere Schiff-sitater har gått viralt i sosiale medier.

Donald Trump must be convicted and removed from office.



Because he will always choose his own personal interest over our national interest.



Because in America, right matters. Truth matters.



If not, no Constitution can protect us.



If not, we are lost. pic.twitter.com/USfx6v9KsT — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 24, 2020

Lørdag var det Trumps forsvarerteams tur. Også de har 24 timer på seg, fordelt på tre dager, men de valgte kun å bruke to timer på saken lørdag. Trump selv, som er svært opptatt av seertall, mener lørdag formiddag er et elendig TV-tidspunkt. «Dødens dal», kaller han det.

Strategien til Trumps advokater er å blankt avvise at presidenten overhodet har gjort noe klanderverdig. I stedet angriper de demokratene og prosessen som har ledet frem til riksrett. De holdt seg til denne linjen på lørdag. Det er også varslet at forretningsaktiviteten til Hunter Biden i Ukraina kan bli tema de kommende dagene. Hunter Biden er tidligere visepresident Joe Bidens sønn.

Tre konklusjoner etter de seks første dagene:

1) Trump er ikke noe nærmere å bli avsatt

Det trengs to tredjedels flertall i Senatet for å avsette en president. Republikanerne har over halvparten av plassene, og det er ventet at nær sagt alle vil stemme for å frikjenne presidenten. Den første uken av riksrettssaken så ut til å styrke det republikanske samholdet snarere enn å slå sprekker i det.

For mange republikanere er det et enkelt valg, politisk sett. Kun 10 prosent av velgerne deres er for å avsette Trump, ifølge snittet av de siste målingene.

Oppslutningen om Trump nasjonalt er relativ lav i historisk sammenheng, men den har vært uhyre stabil gjennom store nasjonale og internasjonale hendelser.

Ingenting som er kommet frem i riksrettssaken frem til nå, er nok til å endre på det. Det er også lite sannsynlig at nye vitneforklaringer vil påvirke senatorene eller velgerne nevneverdig.

Alex Brandon, AP/NTB scanpix

2) Moderate republikanere er under press

Her står det store slaget de neste dagene: Kan det dannes flertall i Senatet for å kalle inn flere vitner? Demokratene vil gjerne ha nye detaljer på bordet, men det vil forsinke hele saken betydelig. Uten nye vitner kan den være over i løpet av uken. Trump-administrasjonen er sterkt imot forslaget. De vil ha saken ut av verden.

Øverst på demokratenes vitneønskeliste står John Bolton, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han har sagt seg villig til å vitne om han blir innkalt og har vært tettere på Trump enn noen andre vitner i saken.

Søndag kveld kom nyheten om at Bolton skal ha fått beskjed direkte fra Trump om å holde tilbake militær bistand til Ukraina inntil landet hadde satt i gang etterforskning av Biden-familien. Det var The New York Times som først meldte dette, og saken er basert på et utkast til en bok Bolton skriver på.

Dette står i kontrast til Trump-forsvarernes forklaring i saken.

Mens det store flertallet av republikanere vil støtte Trump i tykt og tynt, er det en håndfull senatorer som står i en spagat. Susan Collins fra Maine og Cory Gardner fra Colorado er to eksempler. De representerer stater der Hillary Clinton slo Trump med en grei margin i 2016 (3,0 prosent i Maine og 4,9 prosent i Colorado). Samtidig er de republikanere og vil ikke klare å vinne gjenvalg uten grunnfjellet sitt. Å vende seg imot Trump kan bli skjebnesvangert.

For å få flertall må demokratene få med seg minst fire republikanere. Enkelte, som Mitt Romney, senator fra Utah, har uttalt seg positivt. Andre vil ikke svare tydelig ja eller nei og sier at de vil ta en beslutning senere i uken. Før nyheten om Bolton ble kjent, ble det meldt at republikanerne i Senatet følte seg relativt trygge på at de hadde nok støtte til å stoppe forslag om å kalle inn nye vitner. Nå er det mer usikkert hvilken vei en slik avstemning vil gå.

3) Taperne kan fortsatt ende som vinnere

Riksrettssaken er også en forberedelse til valgkampen i 2020. Frem til nå har Trump-kampanjen brukt riksretten aktivt for skaffe seg donasjoner fra kjernevelgerne. Men det kan fortsatt ikke utelukkes at demokratene kan tjene på lengre sikt, selv om Trump blir frikjent.

Mange amerikanere synes det å avsette Trump, er å gå et skritt for langt, men det mener samtidig at presidenten ikke bare har rent mel i posen i denne saken. Slik kan man i alle fall lese meningsmålingene. Et klart flertall vil ha nye vitner. Et klart flertall tror også at administrasjonen presset Ukraina for å få i stand en etterforskning av Joe Biden.

Demokratene har snakket om nye vitner på inn- og utpust gjennom riksrettssaken. Blir forslaget stemt ned og Trump frikjent, har de lagt grunnlaget for å fremstille prosedyrene i Senatet som et forsøk på å dekke over Trumps ugjerninger. De vil kalle det en skinnprosess. Moderate republikanere vil bli hengt ut til tørk.

Når det er sagt: Kampen om å forme narrativet etter riksrettssaken blir vanskelig å vinne. En frikjent Trump i fyr og flamme på Twitter overdøves ikke lett.