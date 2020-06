USAs sjefdommer kalles forræder av konservative som føler seg sveket. Er dommerne politisk lydige?

(Nyhetsanalyse): Torsdag ettermiddag spurte Donald Trump sine 80 millioner Twitter-følgere: «Får dere et inntrykk av at Høyesterett ikke liker meg?» Raskt klikket det inn flere enn 300.000 twitterhjerter, et ganske solid antall selv for USAs president.

Trumps spørsmål kom en time etter at Trump-administrasjonen gikk på en real smell i landets høyesterett. Domstolen hadde bestemt at en høyprofilert innstramning i innvandringspraksis var for dårlig begrunnet. Den som førte avgjørelsen i pennen: Høyesterettsjustitiarius John G. Roberts.