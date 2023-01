Stoltenbergs advarsler skaper uro i Kina. Nå skal USAs førstediplomat prøve å roe gemyttene.

NYHETSANALYSE: Nato og USA spiller «good cop, bad cop» overfor Xi Jinping. Taktikken settes på prøve til helgen.

Nato-sjef Jens Stoltenberg poserte i et kampfly av typen F-2 da han besøkte Japans hovedstad Tokyo på tirsdag.

31.01.2023 23:02

Jens Stoltenberg kunne ikke vært stort tydeligere i budskapet da han møtte den internasjonale pressen i Tokyo tirsdag ettermiddag:

– Det vi er vitne til i Europa i dag, kan komme til å skje i Øst-Asia i morgen, advarte han.

Natos generalsekretær har lagt bak seg en todagers lynvisitt til Sør-Korea og Japan. Målet er å styrke samarbeidet mellom den vestlige alliansen og de to demokratiene i øst. På kort sikt handler det om Ukraina. På lang sikt handler det om Kina.

– Kina forsøker å kontrollere kritisk infrastruktur og sprer desinformasjon om Nato og krigen i Ukraina, sa den tidligere norske statsministeren.

Han la til at Kina bygger opp sin militære styrke, inkludert atomvåpen, herser med sine naboer og truer Taiwan.

Retorikken er trappet kraftig opp de siste årene, spesielt etter at Nato-landene i juni ble enige om en ny strategi. I denne teksten omtales Kina som en sikkerhetsutfordring.

Dermed legger Nato seg i økende grad på samme retoriske linje som alliansens mektigste medlemsland, altså USA. President Biden har vist seg å være minst like kritisk overfor Beijing som sin forgjenger Donald Trump, om enn i mer diplomatiske ordelag.

Ønsker «mini-Nato» i Asia

For Japan og Sør-Korea – og til en viss grad Filippinene – er dette en mulighet til å sikre ryggdekning i møte med en regional stormakt som i økende grad viser muskler i denne delen av Asia.

Hele 89 prosent av Japans befolkning ser i dag på Kina som en trussel, ifølge en ny måling publisert i storavisen Nikkei. Omtrent halvparten ønsker et tettere sikkerhetssamarbeid med USA.

Amerikanske krigsskip seiler ofte i internasjonalt farvann i Sør-Kina-havet. Bildet er av USS Nimitz i juli 2020.

Statsminister Fumio Kishida virket også fornøyd da han tirsdag kunngjorde at båndene med Nato skal bli styrket. Samarbeidet er basert på felles verdier om frihet, demokrati og menneskerettigheter, heter det i uttalelsen han og Stoltenberg kom med etter møtet i Tokyo.

Samtidig har sentrale britiske politikere flørtet med tanken om et slags Nato i Øst – eller «Nato light», som de kaller det. Ideen ble nylig fremmet av Tobias Ellswood, som leder forsvarskomiteen i det britiske parlamentet. Planen er å innlemme India og Japan i det såkalte Aukus-samarbeidet mellom Australia, Storbritannia og USA.

General frykter krig innen to år

Kina har tradisjonelt vært opptatt av å bygge barrierer mot utlandet. Den store muren i nord skulle beskytte mot «barbarer» som mongoler og manchuer. I nyere tid stengte landet seg inne i tre år på grunn av koronaviruset. Nå er Beijing-myndighetene bekymret for at det er andre som setter opp en slags sikkerhetsmur for å beskytte seg selv mot kineserne.

– Nato har rotet til Europa. Nå prøver de å rote til Øst-Asia og resten av verden, tordnet en kinesisk UD-talsmann i mai i fjor.

Advarslene i kinesiske propagandakanaler kom på nytt med Stoltenbergs besøk denne uken.

– Natos overtrampende innblanding i regionen kan føre til en økt risiko for militær konfrontasjon, til og med konflikt, skriver forskeren Xiang Haoyu i China Military Online.

Retorikken er altså på krisenivå. Og ikke bare i Kina. Nylig skrev en amerikansk general at han fryktet at USA kunne havne i krig med Kina allerede i 2024.

Fra offisielt hold, derimot, prøver USA å roe gemyttene.

– Det er ingen grunn til at vi skal få en ny kald krig med Kina, sa president Joe Biden etter at han møtte partileder Xi Jinping på Bali i november.

Partileder Xi Jinping og president Joe Biden møttes på G20-møtet på Bali i november.

Og nå er det USAs utenriksminister som får oppgaven med å senke temperaturen. Til helgen besøker Antony Blinken Beijing. Det blir første gang siden 2018 at en amerikansk utenriksminister reiser til Kina. Han må bruke alt han har av sjarm og diplomatisk kløkt for å blidgjøre stadig mer urolige partitopper i den kinesiske hovedstaden.

Med andre ord må han være en slags «good cop» som skal stå som kontrast til Stoltenbergs «bad cop».

– Kina er den største trusselen

Men kineserne husker nok hva Blinken har sagt før. I mai i fjor gjorde han det nemlig klart at han anser Kina for å være en større trussel mot verdensfreden enn Russland.

– Selv om krigen til president Putin fortsetter, vil vi fortsette å fokusere på det som på sikt er den mest alvorlige utfordringen mot internasjonal orden – og den er det Folkerepublikken Kina som står for, sa han.

Nå håper han å roe gemyttene, ifølge nettstedet Axios.

– Resten av verden forventer at vi skal håndtere dette forholdet på en ansvarlig måte, sa han i forrige uke.

I Beijing, derimot, er forventningene trolig lave. Stoltenbergs offentlige advarsler fra Tokyo på tirsdag blir ikke glemt av Kinas ledere med det første.