Alvorsprat . Putin kan velge å beholde et visst nivå av kritikk i egne rekker – for å forvirre motstandere og holde elitene i sjakk. Da vil det komme et alvorlig signal til Prigozjin at han nå har gått for langt og må passe seg. Resultatet vil da være en litt mer redigert versjon av Wagner-lederen.

Slå ned kritikerne. Kritikken fra Prigozjin, og andre militærbloggere, er nå så skarp at forskere tror det kommer et oppgjør. Iver B. Neumann er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Han sier til NTB at han tror Putin vil stanse kritikken. Og at det vil skje i løpet av noen måneder. Et slikt oppgjør med kritikerne vil i så fall fjerne enhver tvil om at Putin tar Russland i mer totalitær retning.