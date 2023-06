Han har gått tom for tålmodighet. Nå brygger det opp til storm i Israel.

ISTANBUL (Aftenposten): Presset øker på Israels statsminister fra alle kanter. Vil han vurdere en avledningsmanøver?

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er under press. Både fra både opposisjonen og fra de konservative kreftene i sin egen regjering.

NYHETSANALYSE: Søndag lovet Israels statsminister Benjamin Netanyahu å gå videre med sine svært omstridte rettsreformer.

Det kan blåse nytt liv i stormen som har herjet Israel siden årsskiftet. Hver lørdag i snart et halvt år har israelere protestert i hopetall mot regjeringens planer.

I mars ble motstanden for sterk. En halv million israelere strømmet ut i gatene i protest. Da ble Netanyahu tvunget til å sette arbeidet på vent.

Men nå har regjeringen gått tom for tålmodighet.

Vil gå videre på egen hånd

Rettsreformen er i stor grad drevet frem av Netanyahus svært konservative og religiøse koalisjonspartnere. De legger nå kraftig press på statsministeren for å få banket gjennom lovendringene.

Reformen vil kort fortalt svekke makten til Israels rettsvesen. Blant annet vil den gi politikerne større kontroll over utnevnelsen av dommere og gi politikerne makt til å overstyre høyesteretts avgjørelser.

Tilhengere av reformen mener domstolene i dag har altfor mye makt. Mange mener at de bruker den aktivistisk – til fordel for venstresiden.

Kritikerne mener reformen vil gjøre Israel til et land uten noen reell maktfordeling maktfordelingMaktfordelingsprinsippet, eller bare maktfordeling, er et politisk og juridisk prinsipp som går ut på at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. Kilde: SNL. Frykten er at Midtøstens eneste virkelige demokrati vil falle. Det kan få store konsekvenser for alt fra minoriteter til teknologibransjen, mener de.

De siste månedene har regjeringen forhandlet med opposisjonen for å finne et kompromiss. De har vært ledet av Israels president, Isaac Herzog.

Men i forrige uke brøt samtalene sammen.

Søndag sa Netanyahu at han kommer gå videre med arbeidet på egen hånd.

Opposisjonen frykter at de vil forsøke å få gjennom de mindre kontroversielle delene av reformen nå, før nasjonalforsamlingen tar sommerferie. Deretter tror man de mer betente endringene vil følge til høsten.

Forrige lørdag protesterte hundretusener av israelere i Tel Aviv for 24. lørdag på rad. Motstanden mot regjeringens planlagte rettsreform viser ingen tegn til å avta.

Tørt valg får stor oppmerksomhet

Én sak har preget det israelske nyhetene denne uken. Den viser hvor dypt splittet landet er blitt som følge av reformbråket.

Tirsdag skulle den israelske advokatforeningen velge ny formann. Det pleier som regel å gå ubemerket hen. Oppslutningen til slike valg er vanligvis lav.

Denne gangen var det rekordmange medlemmer som stemte.

Grunnen er at advokatforeningen har makt til å velge to medlemmer til den nasjonale komiteen som utnevner dommere til Israels domstoler.

Dette er en av prosessene Netanyahu vil ha makt over. Én måte å gjøre det på, er å sikre politisk kontroll over komiteen. Av de to kandidatene som kjemper om formannskapet, er det nemlig én som støtter regjeringens planer. Den andre er sterkt imot reformene.

Onsdag formiddag så det ut til at sistnevnte vil stikke av med seieren.

Det betyr at regjeringen igjen blir nødt til å gå lovens vei, slik de mislyktes med i mars. Dermed kan det fort bli nye, store protester i Israel.

Større trussel fra Hamas

Samtidig med at det koker i Israel, har spenningen økt kraftig på Vestbredden.

Mandag brukte Israel kamphelikoptre i et angrep mot den palestinske byen Jenin. Det er første gang på over 20 år. Medlemmer av Hamas, som styrer på Gazastripen, ble pågrepet.

Dagen etter ble fire israelere skutt og drept nær en bosetning på Vestbredden. Hamas tok raskt på seg ansvaret.

Dette er ikke vanlig. Terrorangrep mot bosettere på Vestbredden blir vanligvis utført av palestinere som tilhører mindre, lokale grupper, eller som opererer på egen hånd.

At Hamas vokser i popularitet på Vestbredden, bekymrer det israelske sikkerhetsapparatet. Det skriver nyhetsnettstedet Al-Monitor.

Presset øker også på Vestbredden. Israel tok mandag for første gang på over 20 år i bruk kamphelikoptre mot mål på den okkuperte Vestbredden.

Presset øker

Også her øker presset på Netanyahu fra hans egne.

Israels finansminister og ytterliggående bosetter Bezalel Smotrich varslet mandag tyngre skyts. Han vil bruke fly og panserstyrker for å «utrydde terroristreirene».

Flere israelske kommentatorer mener det politiske presset kan tvinge frem en større militær operasjon på Vestbredden. Om enn bare for å «blidgjøre høyresiden», skriver Amos Harel i Haaretz.

Også Ben Caspit i Al-Monitor tror Netanyahu ønsker å lette på trykket rundt rettsreformen.

Han mener statsministeren kan finne på å sette i gang en slik militær operasjon for å lede oppmerksomhet vekk fra demonstrasjonene.