Det viktigste er ikke om Putin sto bak et mulig drap på krigsherren Prigozjin

MOSKVA (Aftenposten): Vi får kanskje aldri vite om Putin er ansvarlig for at Prigozjin døde. Det vil likevel få store konsekvenser.

Tidligere denne uken var Jevgenij Prigozjin et sted i Afrika. Onsdag skal han ha mistet livet i en flystyrt nord for Moskva. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 18:37

NYHETSANALYSE: Jevgenij Prigozjin skal ha mistet livet da et privatfly styrtet nord for Moskva onsdag. Krigsherren var i stor grad skapt av president Vladimir Putin.

Med presidentens velsignelse fikk Prigozjin lov til å bygge opp en voldsom militærstyrke og et medieimperium. Og det skjedde med offentlige penger.

Men krigsherren var blitt et stort problem for Putin. Han gjennomførte et slags kuppforsøk eller mytteri i juni. Soldatene hans tok millionbyen Rostov, sendte tusenvis av soldater mot Moskva og skjøt ned flere russiske fly.

Det var i stor grad Putins egen skyld. I alle år har han spilt ulike grupper opp mot hverandre, men så har han satt foten ned før konfliktene har gått for langt. På den måten har han kunnet være den mektige edderkoppen i systemet.