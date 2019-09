Alt har prellet av Trump tidligere. Er det annerledes denne gangen?

Onsdag kveld nådde Representantenes hus, som har 435 representanter, et viktig vippepunkt: Over 218 stilte seg bak kravet om å innlede riksrettsprosedyre mot president Donald Trump. Men det er uklart om den prosessen vil ende med en tiltale hvor Senatet i neste omgang skal ta stilling til skyldspørsmålet. Ifølge The Washington Post har 45 representanter i husdelen av Kongressen sagt at de støtter en tiltale allerede nå.

Mange moderate demokrater har lenge fryktet et så dramatisk skritt som å innlede en riksrettsprosess og har strittet imot. Rundt 80 av dem har skiftet mening den siste uken etter at nyheten sprakk om varslersaken og telefonsamtalen med Ukraina. Den mest betydningsfulle endringen er selvsagt at lederen deres, Nancy Pelosi, har stilt seg bak en riksrettsprosess.