Kinesisk vaksine. Huawei 5G-nett. Fudan-universitet. Her er stormaktens port til Europa.

NYHETSANALYSE: Viktor Orbáns metoder fortsetter å gå på tvers av EU. Nå er det universiteter som står i sentrum.

Ungarns statsminister Viktor Orbán og Kinas president Xi Jinping under et møte i Beijing i 2019. Nå lar Orbán Kina bygge sitt eget universitetet i Budapest. Foto: Andrea Verdelli, Reuters/NTB

41 minutter siden

Fudan-universitetet er et av verdens høyeste rangerte. Men det er også kjent for å være flettet sammen med det kinesiske kommunistpartiet. At Fudan skal få en avlegger i Budapest, har derfor vakt sterke reaksjoner.

Byen og dens liberale borgermester vil ikke ha det kinesiske universitetet der. Landets nasjonalkonservative statsminister Viktor Orbán trumfer det gjennom likevel.