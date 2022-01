Dynamikken har endret seg i Jemen

ISTANBUL (Aftenposten): 2021 var et bra år for houthiene. Angrepene mot Abu Dhabi viser at lykken har snudd.

Et satellittfoto viser svart røyk som stiger opp fra oljeinstallasjonen i Abu Dhabi mandag formiddag.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

NYHETSANALYSE: Mandag ble De forente arabiske emirater rammet av to luftangrep.

Ett skjedde på flyplassen i turistbyen Abu Dhabi. Der mener politiet at en drone forårsaket en eksplosjon, som gjorde bare materielle skader.