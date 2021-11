En barbersalong er delvis omgjort til et testsenter i Frankfurt. Smitten øker dag for dag. Torsdag ble det satt ny smitterekord i Tyskland. For første gang oversteg antallet 60.000 tilfeller på ett døgn, kunngjorde folkehelseinstituttet Robert Koch. Torsdag ble det registrert 65.371 tilfeller.