Støttespillerne var pessimistiske. Så fant dommeren i Assange-saken en gyllen utvei i en kinkig sak.

NYHETSANALYSE: Julian Assange blir ikke utlevert til USA. Ikke fordi den britiske dommeren mener at Wikileaks-grunnleggeren er uskyldig. Fordi hun mener at amerikanske fengsler er for brutale.

Tilhengere av Julian Assange jublet utenfor rettslokalene kjent som The Old Bailey i London på mandag da det ble klart at han ikke skal utleveres til USA. Henry Nicholls / Reuters / NTB

9 minutter siden

De hemmelige amerikanske dokumentene som ble publisert av Wikileaks i 2010, var et skattkammer av informasjon.

Noe av det var urovekkende og sjokkerende. Ett eksempel: Videoen fra Apache-helikopteret der amerikanske soldater skyter to Reuters-journalister og andre sivile irakere.