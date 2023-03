24 tegn, to tekopper og en kald skulder. Her er syv ting du må vite om det som skjedde i Beijing denne uken.

NYHETSANALYSE: Det ligger mye i de små tingene.

10.03.2023 21:58

Folkekongressen i Beijing har den siste uken gått helt etter planen: De nesten 3000 delegatene fra hele Kina har godkjent de forslagene og planene som allerede er vedtatt av det eneveldige kommunistpartiet.

Overraskelsene er få, om noen. Men det er likevel flere ting som er verdt å merke seg fra dette storstilte skuet i Kinas nasjonalforsamling. Her er syv av dem:

1. Fem nye år i symbolstilling

Xi Jinping ble fredag gjenvalgt av sin håndplukkede nasjonalforsamling til en tredje femårsperiode som Kinas statsoverhode. Stillingen kalles «statsformann» i den kinesiske grunnloven. I den engelske oversettelsen er den de siste 40 årene blitt omtalt som «president».

Samtlige 2952 delegater stemte på ham. Det fantes heller ingen motkandidater.

Xi klarte i 2018 å endre landets grunnlov slik at han kunne sitte i mer enn ti år som statsoverhode. Dermed kan 69-åringen i teorien beholde den tittelen så lenge han vil.

Nå er han statsoverhode, partileder og øverstkommanderende, trolig på livstid. Men det er rollen som partisjef som er helt klart viktigst av disse. Der fikk han en ny femårsperiode på partikongressen i oktober.

Rollen som statsformann/president er utelukkende symbolsk.

For å illustrere: Ingenting tyder på at det finnes et eget presidentkontor eller en egen stab for landets statsoverhode – rollen eksisterer i hovedsak bare på papiret.

Xi Jinping avla fredag eden som statsoverhode for tredje gang.

2. Ferske fjes

Xi Jinping klarte i oktober å stokke om på partiledelsen slik at han nå bare er omgitt av allierte og ja-folk. Folkekongressen er en mulighet til å få gjennomført en tilsvarende opprydning i statsapparatet. Det er spesielt tre nye navn som er verdt å merke seg fordi stillingene er så profilerte:

Han Zheng (68) er ny visepresident.

Li Qiang (63) blir trolig utpekt til statsminister i løpet av de neste par dagene.

Qin Gang (56) overtok som utenriksminister ved nyttår, men fikk vist seg frem skikkelig for første gang denne uken.

3. To tekopper

Selv om Folkekongressen er ment som et symbol på et slags folkestyre i Kina, trenger man ikke gjøre mer enn å kaste et blikk på kinesiske statlige medier for å forstå at også dette møtet mest av alt handler om én mann: Xi Jinping.

Xi sørget også selv for å markere sin spesielle status under årets møte i Folkekongressen. Flere små detaljer ble fanget opp av kameraene denne uken. En av dem kommer vi tilbake til. En annen: Mens alle andre delegater satt med én tekopp foran seg, fikk Xi Jinping dobbelt så mange.

Alle andre har én tekopp. Xi Jinping har to.

Årsaken er uklar, spekulasjonene tallrike. Men ingen andre enn Xi fikk ha to tekopper.

4. 24 tegn for fremtiden

Mandag lanserte Xi et kortfattet manifest – et slags mantra – på 24 kinesiske tegn: «Rolig og behersket, hold stø kurs, søk fremgang i stabilitet, vær aktiv, forent og enstemmig, våg å kjempe.»

Teksten tolkes som en ny grunnmur i Kinas utenrikspolitikk. Den har vekket spesielt stor oppmerksomhet. Ikke minst fordi kontrasten er så stor til 24-tegnsmantraet til Deng Xiaoping, mannen som startet Kinas økonomiske eventyr for 45 år siden. Dengs 24 tegn? De inneholdt punktene «skjul din styrke, ta din tid» og «hold en lav profil».

5. Byråkratisk skrell

Folkekongressen har gjort mer enn å utpeke nye ledere, forsamlingen har også satt sitt godkjentstempel på partiets planer om kutte kraftig ned på statsapparatet.

Totalt skal 5 prosent av statlig ansatte i departementer og etater vekk i den nye reformen. Det er spesielt i forsknings- og teknologidepartementet de største endringene er på gang. Målet skal være å sikre mer innovasjon og raskere teknologisk utvikling.

Bank- og finanssektoren skal også gjennom store reformer, ifølge statlige medier.

6. Hårete mål

Da avtroppende statsminister Li Keqiang holdt sin årlige tale til Folkekongressen, kunngjorde han også hva myndighetene håper å se av økonomisk vekst i Kina i år.

De siste tre årene har vært sterkt preget av koronapandemien. Men nå tyder mye på at også Kina har lagt covid bak seg. Det gir økonomisk optimisme. Hvor stor?

Delegater i Folkekongressen stimler ut av Folkets store sal i Beijing etter endt seanse på fredag.

Målet er en økonomisk vekst på rundt 5 prosent i 2023, ifølge Li Keqiang.

Det er et hårete mål. Men på ingen måte uoppnåelig.

7. Kald skulder

Li Keqiang ble i 2007 ansett som Xis fremste rival. Da han tapte kampen om å bli partiets neste leder det året, tok han rollen som nummer to uten synlige tegn til misnøye. Siden 2013 har han vært en stille, nesten usynlig statsminister. Han har latt Xi skinne og oppført seg som en trofast tjener for både partiet og partilederen.

Om Xi setter pris på alt dette, viste han det ikke offentlig under Folkekongressen. Kameraene fanget opp Xis reaksjon etter Lis siste tale som statsminister: Han tar Li kjapt i hånden nærmest uten øyekontakt og beveger seg nesten umiddelbart videre til neste person i salen.

Det er ikke første gang Xi oppfører seg kjølig i Folkets store sal. I oktober ble forgjengeren hans, Hu Jintao, ført motvillig ut av salen mens Xi snudde ryggen til.