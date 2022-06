Kortfilm: Er du sulten?

Hun kan se at han er tynn. Bortsett fra det kjenner hun ham ikke. I mangel på kommunikasjon løper fantasien løpsk med henne. Hun får for seg at sønnen er homofil og kanskje blir misbrukt av eldre menn. Morsinstinktet koker over, og aksjonen for å redde lille-gull er i gang. (Regi: Teemu Niukkanen)

Aldersgrense 15 år