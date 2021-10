Kortfilm: A simple fucking gesture

Et ektepar lar en bilist snike i ettermiddagsrushet. Da vedkommende ikke vinker og takker, klikker det for dem. Den uhøflige bilisten blir symbolet på alt som er feil i verden – helt til han svinger til siden for å konfrontere det rasende paret. (Regi: Jesse Shamata)

Aldersgrense 12 år