Må møte mannen som nesten drepte henne, for å la ham unnskylde seg

Allerede 63 dager etter at hun ble forsøkt drept, må Tara se gjerningsmannen igjen. Som et ledd i kriminalomsorgens rehabilitering får han møte offeret sitt ansikt til ansikt for å be om tilgivelse. Filmen er basert på en sann historie. (Regi: Marie Blokhus og Ellen Birgitte Winther)