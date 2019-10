En gave fra Gud – Del 2: Marinen i arrest

DOKUMENTARSERIE: På selve kuppkvelden ble den tyrkiske marinen varslet om et mulig terrorangrep. I all hast seilte flåten ut i åpent hav. Lite visste kapteinene om at de dagene etter skulle bli arrestert for å ha deltatt i kuppforsøket.

