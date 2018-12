Den siste feriedagen går ikke helt som de to bestevenninnene har tenkt.

Foreldrene tror de to jentene er på tivoli. I virkeligheten er de klare for en kveld på byen. Der møter de to lokale gutter, Samuel og Rashid, som tar dem med på bar. Idet Astrid og Samuel får god kontakt og Astrid ser ut til å komme Issi i forkjøpet, settes vennskapet på prøve.

Hvor langt er Issi villig til å gå for å miste jomfrudommen før Astrid?

Regissør: Thea Hvistendahl

Thea Hvistendahl / Pål Ulvik Rokseth

Ved tildeling av støtte til filmen sa konsulent Kari Moen Kristiansen i Norsk filminstitutt følgende:

«Virgins 4 lyfe» en stor liten film som tar utgangspunkt i en farlig situasjon og et definerende øyeblikk som de unge karakterene i filmen vil huske for alltid, og gjennom det evner å si noe sant om sexpress blant ungdom og verdien av å stå opp for seg selv og sine egne verdier. Manuset er presis og elegant fortalt, og med utgangspunkt i egne erfaringer vil regissøren skape en modig, edgy og visuelt forførende film.

Filmen vises på ap.no i samarbeid med Den norske kortfilmfestivalen i Grimstad.