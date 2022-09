Dokumentar: «Jackson»

Det «rosa huset» i Jackson var lenge den eneste abortklinikken i Mississippi og episenteret i den amerikanske abortstriden. Ansatte og støttespillere strittet imot, mens politikere og religiøse fanatikere sloss for å få den stengt. Høyesteretts reversering av Roe v. Wade satte en endelig krok på døren, men den samme kampen pågår nå i hele landet. Emmy-vinner Maisie Crows dokumentar er et sterkt og urovekkende innblikk i konflikten og konsekvensene den har for kvinner i USA.

Aldersgrense 12 år