Kortfilm: De berørte

I et passasjerfly blir mannskap og passasjerer plutselig stilt overfor et etisk problem som de overhodet ikke ønsker å forholde seg til. Noen er villig til å ofre alt for å redde den afghanske asylsøkeren. Andre vil hindre at flyet blir forsinket. Hva hadde du gjort? (Regi: Rikke Gregersen)

Aldersgrense 12 år