– Hvis døtrene mine var 35, hadde jeg bedt dem fryse eggene sine umiddelbart

Når Joy dumpes av kjæresten like før hun fyller 35, går hennes biologiske klokke amok. Omtåket av mørke hallusinasjoner og et økende press om å få barn ramler hun inn døren til en svindyr klinikk for nedfrysing av egg. (Regi: Maya Albanese)

Aldersgrense 15 år