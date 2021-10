Kortfilm: «Valerio’s day out»

En ung jaguar gnager seg fri og drar på et blodig drapstokt i New Orleans’ dyrehage. Etter at han blir fanget, bedøvet og omplassert, lager han en videodagbok til sin kjære kone Lula. Basert på tegneserien Lula fra 2019. (Regi: Michael Arcos)

Aldersgrense 15 år