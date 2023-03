An Irish goodbye

Nominert til Oscar for beste kortfilm: Da moren plutselig dør, blir Turlough ansvarlig for broren Lorcan. Han har Downs syndrom. Planen er å sende ham til en gammel tante på den andre siden av landet, men det vil ikke Lorcan. Med morens aske under armen legger han en slu plan for å bli på familiegården. (Regi: Tom Berkeley og Ross White)

Aldersgrense 12 år