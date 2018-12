Det ferske ekteskapet til Davit og Lilit får en røff start i filmen Røde epler.

En kurv med friske røde epler symboliserer en «ren» brud i Armenia. Dagen etter et bryllup er det tradisjon at godt gifte kvinner i brudgommens slekt bærer med seg en slik kurv som gave til brudens foreldre. Besøket er ment å være en takk til familien for å ha oppdratt datteren korrekt og gitt sønnen deres en ren brud. Det hele forutsetter at bruden i løpet av bryllupsnatten viser seg å være jomfru.

Guka Goliadze / George Sikharuli

Før var det vanlig at brudgommens familie stolt viste frem blodige laken dagen etter bryllupet. Det er det svært få som gjør i dag. Men bortsett fra det har tradisjonen endret seg lite over tid. De fleste familier sjekker fortsatt lakenene for blod og forventer at svigerdøtrene er jomfruer når de gifter seg.

Når Davit og Lilit våkner opp som nygifte, og svigermoren finner et hvitt rent laken i ektesengen, bærer det av sted til gynekologen.



