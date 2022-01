Kortfilm: School’s out

I løpet av sine 40 år som lærer har Yvonne hatt ansvar for 1200 barneskoleelever – og foreldrene deres. Under det som nok blir hennes siste konferansetime, stemples hun som en utbrent og utdatert rødstrømpe. Da renner begeret over for Yvonne – tsunami-style. (Regi: Jamille van Wijngaarden)

Aldersgrense 15 år