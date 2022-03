Kortfilm: Mazel tov cocktail

Hvis du var jøde i Tyskland, hvordan ville du reagert på en dårlig vits om å kveles i et gasskammer? Dimitrij ga gutten i klassen en knyttneve midt i trynet. På vei for å be om unnskyldning møter han det mangfoldige tyske samfunnet: Jøder, tyskere, litt patriotisme, en falafel, fem snublesteiner og en dæsj antisemittisme. Integrering er et helvete. (Regi: Arkadij Khaet og Mickey Paatzsch)

Aldersgrense 12 år