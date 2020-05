Satans barn

Begge blir uglesett på den kristne sommerleiren. Louise er den pliktoppfyllende flinkisen, Maria er gudløs og gal. Basert på en felles frykt for djevelen utvikler de et intenst vennskap og bygger opp et hatbilde mot omverdenen. Det får fatale konsekvenser. (Regi: Thea Hvistendahl)

