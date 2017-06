Eva Rose

Eva Rose haster til sykehuset for å dokumentere sin 85. fødsel. I denne serien følger vi henne i jobben som fødselsfotograf. Hun har fotografert fødsler i 18 år, og nærmere 100 par har sluppet henne helt inn på fødestuen for å dokumentere livets spede start. Serien er produsert for Aftenposten av Zacapa Film.

Du kan se alle episodene i bunnen av denne saken.