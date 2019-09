I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Ole Jacob Madsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

«Greta Thunberg tok til tårene under tale i FN», ifølge TV2 og andre medier verden over. De fleste har vel sett klippet. Det rant faktisk ingen tårer, men de sto i øynene til 16-åringen da hun hudflettet verdens ledere på klimakonferansen i forrige uke.

Og dermed gikk diskusjonen. Var hun utslitt og/eller psykisk ustabil, eller var hun engasjert og/eller sint på klodens vegne?

Mindre egnet som politikere?

Det er all grunn til å være varsom med å bruke kvinners tårer som motargument mot deres politiske budskap. Det har vært gjort før.

På 1800-tallet ble det hevdet at følelsesstyrte kvinner trengte mannlige ledere. Fortsatt mener én av åtte amerikanere at kvinners følelser gjør at dem mindre egnet som politikere enn menn, ifølge en studie fra Georgetown University.

Politikerne Trine Skei Grande og Inga Marte Thorkildsen har blitt kritisert for å gråte på jobb. Det er en hersketeknikk kvinner bruker for å få det som de vil, hevder psykiater Fred Heggen. Jeg er et følelsesmenneske, forklarer Grande.

Men er kvinner mer styrt av følelser enn menn, gråter vi lettere og i så fall hvorfor?

Kvinner gråter 30 til 64 ganger i året

Tåreforskningen viser at kvinner gråter mer enn menn. Nederlandske forskere fant ut at kvinner gråter fra 30 til 64 ganger i året, mens menn gråter fra seks til 17 ganger. Dette er riktignok basert på selvrapportering.

Det er store likheter i hvorfor menn og kvinner gråter. Som babyer kommuniserer både gutter og jenter med tårer for å vise at de trenger hjelp. Både menn og kvinner gråter ved egen og andres sykdom, hjemlengsel, partnerbrudd og død.

Kvinner gråter ikke bare oftere, men også lenger hver gang – i seks minutter mot menns to-treminutters gråt. Dette starter i tenårene, før det gråter begge kjønn like lenge.

Én forklaring: Kortere tårekanaler

Det er flere teorier på kjønnsforskjellene:

Måling av hodeskaller på 1960-tallet viser at kvinner har kortere og grunnere tårekanaler. Menn kan rett og slett samle opp flere tårer før de renner ut. Annen forskning viser på at kvinner har 60 prosent mer av hormonet prolaktin, som fremmer gråt, mens testosteron hemmer tårene.

En annen tåreteori er at kvinner oftere oppsøker følelsesladde situasjoner: som triste filmer og medieoppslag om syke barn og døende katter.

Kvinner har større sosialt spillerom for gråt

Tårer er også kultur. En studie viser at amerikanere av begge kjønn gråter dobbelt så ofte som ungarere.

Vi lærer når vi kan gråte og ikke. Søstrene mine og jeg gråter når vi ler, det samme gjorde moren vår og tantene. I noen familier viser de store følelser i glede og sorg, i andre bør de holde maska og øynene tørre. Det er ikke lenge siden store gutter ikke skulle gråte. Fortsatt har kvinner et større sosialt spillerom for gråt enn menn.

Tristhet eller sinne?

Tårer kan også være et uttrykk for raseri – både hos kvinner og menn. Greta Thunberg åpnet sin tale slik: «Mitt budskap er at vi vil holde øye med dere». Så ler forsamlingen! Jeg skjønner godt om Thunberg ble sint. Og det er her hun blir gråtkvalt i et minutts tid, før hun igjen leverer klimafakta uten tegn til tårer.

Flere studier har vist at folk tolker samme ansikt forskjellig. I et tårefylt ansikt kan noen se tristhet, mens andre ser sinne. Det handler om våre egne erfaringer. Slik er det nok også når vi ser talen til Greta Thunberg, det kan handle mer om oss selv enn hva hun føler.