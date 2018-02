I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

«MeToo» handler om å bryte menns makt over kvinner – i arbeidsliv og politikk. Men kvinner tenner på makt, gjør vi ikke? Menn med høy status er mer attraktive, mener lege Pål Gulbrandsen i en kronikk i Aftenposten.

Er det sant? Hva sier forskningen om kvinners forhold til menn med makt?

Rangerer bilder

Partnervalg og motivene bak er et populært tema i psykologien. Og en helt bestemt type studier dukker raskt opp i søk.

Forskningen er ofte fra USA. En typisk studie går ut på at amerikanske studenter får se bilder av folk og rangerer dem etter hvor attraktive de er som partnere. Resultatene får god spredning i mediene.

Studentene får se samme bilde av en mann i rød og grønn skjorte, eller mann med og uten smil. Så rangerer ungdommene hvem de finner mest attraktive, sexy og kan tenke seg som partner.

Rødt = makt

Kvinner synes menn i røde klesplagg er mest attraktive, ifølge en slik studie. Det er fordi rødt er fargen til dem med makt, sier forskeren.

De fleste slike studier konkluderer med at kvinner, i alle fall amerikanske kvinnelige studenter, liker menn med status. Men hva gir status? Er det alltid makt?

God helse kommer høyt opp når kvinner velger menn på bilder. Dette er dårlige nyheter for middelaldrende menn med og uten makt. Unge menn virker sunnere.

Høye eller lave

Andre studier viser derimot at kvinner liker eldre menn når de er avbildet foran fine biler og i flotte leiligheter, eller når de er høye, eller lave, eller har arr i ansiktet eller lange ringfingre.

Når det er evolusjonspsykologer som gjør studiene, forklarer de kvinners valg i dag med kvinners valg for tusenvis av år siden. Vi vil ha menn med høy status, menn som overlever og bidrar. Det gir trygghet. Selv om ungdom, helse, og dermed gode gener, ofte trumfer makt.

Forskningen er ikke helt enig med seg selv i hva som gir status.

En britisk studie viser at kvinner vil ha menn som er hjelpsomme og godt likt – det gir status. Andre studier viser at kvinner vil ha menn som er kreative eller har god sans for humor. Fine egenskaper, men gir ikke nødvendigvis høy status i samfunnet eller makt noe sted.

I tillegg til den sprikende forskningen der kvinner rangerer teoretiske partnere, har psykologien flere teorier på lager. For eksempel at vi blir tiltrukket av folk som ligner på oss selv i holdninger, verdier, fritidsaktiviteter og utseende.

Menn med barn

Og det stemmer bedre med hvilke menn kvinner her i landet faktisk velger, ifølge SSB. Vi velger menn som er ganske like oss selv, i alder, utdanningsnivå og økonomi. Om vi velger eldre menn, er det større sjanse for at vi skiller oss.

Og ikke minst velger vi menn som har barn fra før. Det er fordi de har høyere status, sier en forsker til Nettavisen. Nei, det er fordi dette er menn som stiller opp hjemme, sier en annen til klikk.no.

De mange mennene som ikke har fått barn innen de er 45 år, vil heller bruke livet på arbeid og/eller fritidssysler. Da får de god tid til å oppnå status og makt på jobben eller i politikken, men er altså ikke blitt attraktive partnere.