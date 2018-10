I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

En av verdens mest populære TV-serier legges ned, og jeg roper hipp hurra! Nei, det er ikke Skal vi danse, men Big Bang Theory, som er den nest mest sette TV-serien i USA i fjor, kun slått av ukentlig amerikansk fotball.

Seertallene i Norge har også vært blant de beste for innkjøpte serier. Attpåtil er en spinoffserie, Young Sheldon (som fremviser hovedpersonens liv som barneoppfinner og ungt geni) på fjerdeplass i USAs ratingsystem.

Arnfinn Pettersen

Begeistringen ga seg fort

Vitenskapsentusiaster som meg burde vel juble over at en fremstilling av hardcore naturvitere, ingeniører, fysikere, nevrologer og mikrobiologer får sole seg i glansen av millioner av menneskers lattermilde blikk.

Da serien først dukket opp mislikte jeg at den kvinnelige hovedpersonen introduserte seg ved hjelp av stjernetegnet sitt (hun ble heldigvis smartere), men det var samtidig så spektakulært å se nerdekultur, og det jeg lenge trodde var fysikkbaserte vitser i beste sendetid, at jeg likevel ble begeistret. Det ga seg imidlertid ganske fort.

Hjelpeløse raringer

Årsaken er at Big Bang Theory, som gjennom snart 12 sesonger har vist nerder som har sex, kvinnelige nerder som går i kjole og nerder som gifter seg med ikke-nerder, samtidig har bygget oppunder bildet av vitenskapsinteresserte som hjelpeløse raringer, som bare forstår teori og aldri praksis. Som når den kvinnelige ikke-nerden Penny faller i badekaret, og en annen beskriver hvordan hun ikke har noen matte som ville hindret fall på overflater med lav friksjonskoeffisient, heller enn å hjelpe henne opp.

Symbol på rariteter

Avstanden som skapes mellom seer og seriens subjekt skyldes to ting: Det ene er at når serien nevner ekte fysikk-konsepter som kvantefluktuasjoner, friksjon, og bose-einstein-kondensater, kunne ordene like gjerne vært fragioptokvulidens, hoppipopepallisjon og fjæskelo.

Vitenskapen er ikke vitsen. Det at vitenskap nevnes, er vitsen. For de fleste seere er de fysiske fenomenene som nevnes bare et symbol på rariteten av hovedkarakterene, og ikke noe som har reelt meningsinnhold.

Den andre grunnen til avstand er at resten av vitsene handler om hvor teite de er. Vi ler ikke med nerdene når de sliter i sosiale settinger, vi ler av dem.

Jo da, det er også noe gjenkjennelse i serien. Det finnes en og annen i den virkelige verden som svarer til stereotypiene som tegnes opp. Men Big Bang Theory viser frem disse folkene som om de var på utstilling i en dyrehage. Nerdene blir eksotisert på en nedlatende måte, som en venn sa det.

Vrengebilde

Jeg var opprinnelig begeistret for at nerdene skulle få en hel halvtime til å snakke om sitt på TV. Men serien viser et vrengebilde av vitenskapsfolk og nerdekultur. Nå synes jeg det bare er leit at populærkulturens første store møte med vitenskapskultur ble så innmari fremmedgjørende.

Sånn er ikke vitenskapen som helhet, ei heller vitenskapsfolkene som i praksis bygger kunnskapsgrunnlaget som vår moderne verden er bygget på. Forskning og viten er mye nærmere livene våre, og det hadde vi alle hatt godt av å se litt oftere.