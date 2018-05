Derfor bør vi vite mer om trærnes kjønnsliv

Nybakken, L., Julkunen-Tiitto R., Hörkkä R. 2012. Combined enhancements of temperature and UVB influence growth and phenolics in clones of the sexually dimorphic Salix myrsinifolia. Physiologia Plantarum 145:551–564

Sobuj N, Virjamo V, Zhang Y, Nybakken L, Julkunen-Tiitto R. 2018. Impacts of elevated temperature and CO₂ concentration on the growth and phenolics in the sexually dimorphic Populus tremula (L.). 2017. Environmental and Experimental Botany DOI: 10.1016/j.envexpbot.2017.08.003

Strømme, C.B., Julkunen-Tiitto, R., Olsen, J.E. & Nybakken, L. 2018. The dioecious Populus tremula displays interactive effects of temperature and ultraviolet-B along a natural gradient. – Environmental and Experimental Botany 146: 13–26.

Zhang Y, Virjamo V, Sobuj N, Du W, Yin Y, Nybakken L, Guo H, Julkunen-Tiitto R. 2018. Sex-related differences in European aspen (Populus tremula) under combined stress: TiO2 nanoparticles, elevated temperature and CO₂. Journal of Hazardous Materials 352:130-158