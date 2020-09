Hvorfor blir det færre sykkelulykker med flere syklister?

Man legger mindre merke til det uventede enn man skulle tro.

Det er færre ulykker med flere syklister, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt. Jon Olav Nesvold / NTB

I koronaperioden har syklistene rullet mangfoldige gjennom gatene. Når det er snakk om de generelle målene for økt sykkeltrafikk i årene som kommer, trekkes det gjerne frem at det kan føre til flere ulykker. Men kanskje er det faktisk motsatt?

Transportøkonomisk institutt (TØI) skriver i en rapport fra 2017 at en dobling av antall syklister kun fører til en økning i ulykker på 40 prosent. Altså er det proporsjonalt færre ulykker med flere syklister, kalt «Safety in Numbers»-effekten.

Ifølge den britiske sykkelorganisasjonen CTC sykler dansker ti ganger så langt som briter, med kun 20 prosent av risikoen for å omkomme. TØI skriver videre at en av flere mulige forklaringer er at «andre trafikanter er mer oppmerksomme på syklister».

På sett og vis har de rett i det, men psykologien tyder på at man heller gir syklistene mindre oppmerksomhet. Det må bli så mange syklister at man forholder seg til dem på autopilot, og slik faktisk ikke trenger å vie dem bevisst oppmerksomhet.

Autopilot frigjør kapasitet

Hjernen din er enkel i bunn. Et vanlig bilde er at hjernen består av flere lag, der man blir mer og mer primitiv innover. Innerst er basalgangliene, som styrer villede, men nær ubevisste handlinger. Under alt det den bevisste delen av deg driver med, finnes en autopilot som frigjør kapasitet til å drive med andre ting. Ting du har gjort mange ganger før, som å fylle kaffetrakteren eller å låse deg ut hjemmefra, er det lett for autopiloten i basalgangliene å ta over. Er du sliten, stresset eller distrahert, er det enda lettere å la vanen gjøre jobben, uten en bevisst tanke.

Når det blir flere syklister, kommer de seg altså inn i rutinen for bilkjøring, så autopiloten vet å titte etter dem. Overraskende syklister skulle man kanskje tro ville bli lagt merke til, men det du ikke forventer, er det faktisk lettere å overse. Spesielt når man ikke går og tenker aktivt på det man holder på med. Når litt stress eller vandrende tanker kan sette hele oppmerksomheten din ut av spill, er autopiloten god å ha.

Tragisk utfall av autopilot

Det mest tragiske utfallet av autopilotens kraft kan man lese om i den gamle, men skjellsettende artikkelen «Fatal Distraction» i The Washington Post. Over 30 foreldre i året i USA har rett og slett glemt babyene sine i baksetet på varme dager, med dødelig utfall. Slike ulykker har økt drastisk i antall siden det ble anbefalt å sette babybilstoler i baksetet med ansiktet vendt bakover, ifølge KidsandCars.org.

Et foreldrepar forteller om hvordan de litt stresset fulgte vante rutiner, men at noe akkurat den dagen var annerledes og ble oversett. Lynn Balfour kjørte mannens bil, så hun hadde stellebagen et annet sted enn hun var vant med. Hun skulle få ny bilstol til babyen installert, så han satt på motsatt side av der han pleide. Mens hun snakket i telefon i bilen, sporet hjernen hennes over i vanen der babyen ikke var med, og hun glemte å levere ham til barnevakten. Vanen fortalte henne at alt var på stell, helt til barnevakten ringte etter barnet. Da var det for sent.

Vanen er sterk

På cellenivå skiller ikke autopiloten mellom å glemme å ta ut søppelet eller å glemme barnet. Vanen er sterk, og sterkest er den når man er opptatt av noe annet. Mange trafikanter kjører på autopilot, og da er det desto viktigere at det er så mange syklister at man ikke glemmer dem.

