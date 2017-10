Dovendyret har et helt økosystem i pelsen

Noen synes dovendyr er søte. Du vet, dovendyr, i Disney-versjonen fremstilt som de uuuutrooolig treeeeige, men alltid smilende, ekspeditørene i Zootropolis-filmen. Jeg har faktisk vært tett på et dovendyr en gang, i vill tilstand. Og jeg syntes ikke det var søtt, slett ikke.

Jeg satt i ytterkanten av en landsby i Nicaragua, mot et brakklagt areal – en halvåpen skog med bar jord. Det striregnet. Jeg hørte en lyd bak meg og snudde meg mot skogen. Og der, få meter unna, langsomt, langsomt, men med blikket stivt festet på meg, kom det merkeligste vesen jeg noensinne hadde sett, klissvått kravlende mot meg. Dette er 30 år siden, men jeg husker godt jeg tenkte: «dette ser ut som en mutant etter en atomkrig!»

Et sjeldent syn

Et biologistudie og mange år senere har jeg skjønt at dette må ha vært et sjeldent syn. Dovendyr er et av svært få ekte, trelevende pattedyr, og de tilbringer et absolutt minimum av tid på bakken. Men én gang i uken er det tid for å gjøre sitt fornødne, og det må, merkelig nok, skje på bakken. Det er stort sett da de stryker med, fordi de er så utrolig treige og knapt kan forsvare seg.

Det siste jeg tenkte på var å telle tær på forbena til det smått skremmende vesenet med det stive gliset. Nå vet jeg at det finnes to grupper av dovendyr, trefingrede og tofingrede, med noen få arter innen hver gruppe. De to- og trefingrede er svært ulike. Her skal det handle om de trefingrede.

Sommerfugler i pelsen

Det falt meg heller ikke inn å gå bort til dyret og lete etter sommerfugler i den brungrønne pelsen. Nå angrer jeg på det. For dovendyr bærer et helt økosystem i klærne sine, og dette er noe vi først nylig har forstått.

For hvorfor risikerer det trefingrede dovendyret å gå på do på bakken, istedenfor å la det stå til fra tretoppene? Når de bruker åtte prosent av det daglige kaloriinntak på en slik klatretur, og dessuten risikerer å bli spist? Forskere har lett etter en årsak lenge. Kunne det være for å gjødsle trærne de bor i, eller kommuniserte de med andre dovendyr via sine latriner?

Legger egg i avføringen

Nei da. I pelsen til det trefingrede dovendyret bor det en sommerfugl (som på engelsk – langt morsommere å si – kalles «sloth moth»). Når dovendyret gjør sitt fornødne, klatrer sommerfuglen ut av pelsen og legger egg i dovendyrdritten. Larven lever glade dager her, og når den blir en voksen sommerfugl, trenger den bare å vente på neste dobesøk for å kunne flytte inn i en trygg, varm dovendyrpels. Og det er nå det begynner å bli morsomt.

For dovendyret gidder vel ikke sette livet på spill bare for å være grei med en sommerfugl? Det viser seg at det er noen fordeler involvert for den også.

Slikker på pelsen

Sommerfuglene både gjør fra seg, dør, og brytes ned i pelsen. Dette gir økt næringsinnhold i pelsen, og forbedrer forholdene for en alge som vokser på dovendyrhår (og ingen andre steder i verden, bare så det er nevnt). Dovendyret spiser denne grønne algeveksten ved å slikke den av pelsen.

Algen har nemlig én vesentlig fordel: den inneholder viktig næring som dovendyret ikke får gjennom sin ensidige plantekost. I tillegg kan algene fungere som kamuflasje. Så altså: sommerfuglen er bra for algen, algen er bra for dovendyret, dovendyret er bra for sommerfuglen. En hel «circle of life», altså – alt sammen i en dyrepels.

