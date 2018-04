I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Det er mer enn 25 år siden vår nye justisminister sist var politisk aktiv og en av de unge liberalerne i Fremskrittspartiet. De som ble trampet ned og kastet ut på Bolkesjø.

På samme tid var jeg ung kvinneaktivist og møtte Wara og de unge liberalerne i debatter om prostitusjon, pornografi og likestilling. Vi var enige om noen ting: At det ikke handlet om seksualmoral og nakenhet, puritanismen var felles fiende. Men vi var dypt uenige om hvilke krefter som styrer folk og fremskritt, og om hva som er fremskritt for kvinner.

Disse temaene er like viktige og aktuelle i dag. Men det er også interessant å se tilbake på hvordan vi brukte teori og forskning for å understøtte politikken vår. Det gjorde vi på ulike måter: De baserte alt på teori, vi støttet oss på teori som støttet oss.

Bare teori og ingen praksis

Wara og liberalerne hadde lest seg opp på teoretisk kunnskap om markedets suverene velsignelser. De argumenterte mot alle andre grenser enn salgsvilje og kjøpekraft.

Det fremsto som en livsfjern og teoretisk tilnærming til virkeligheten – at rendyrket markedsteori skulle bli praktisk norsk politikk.

De var lite interessert i kunnskap om sosiale konsekvenser og virkelighetens kvinner. Deres teoretiske prostituerte hadde full kontroll på kropp og inntekter. Wara og liberalerne var for fri porno.

Om noen ville ha bilder og noen ville stille opp på bilder, så viste det tilbud og etterspørsel og da var resten greit.

Som feminist og kvinnefronter mente jeg at pornografien førte til objektivisering av og overgrep mot alle kvinner, og at de avfotograferte kvinnene måtte beskyttes mot tap av kontroll over bildene. Forbud var virkemiddelet.

Konkluderte glatt

På min side av debatten var vi mer opptatt av levd virkelighet enn teori. Vi var også opptatt av forskningsbasert kunnskap, men vi tok helst frem studier som støttet våre argumenter.

Et eksempel er diskusjonen om kvinnediskriminerende bilder faktisk fører til mer kvinnediskriminering.

Der er forskere i dag ikke enige seg imellom, men jeg konkluderte glatt for 25 år siden.

Både ungdomspolitikere og interesseorganisasjoner kan være umodne i sin omgang med kunnskap. Det er lett å slå teori og forskning så hardt i bordet at det ikke merkes at den er frikoblet fra praksis eller ubalansert.

Og lite har endret seg: Politikere og aktivister plukker fortsatt ut forskning som støtter deres syn – eller de støtter seg mer på teori enn praksis.

Kan brukes til show

Wara satte faktisk noe av kvinnepolitikken sin ut i praksis: Han var dommer i flere missekåringer.

Om det møttes vi også til debatt. Jeg mente at stortingspolitikere og andre ikke burde vurdere og rangere kvinner etter utseende og kroppsfasong. Wara hevdet derimot, ifølge Aftenposten, at missekonkurranser var «like seriøse som hvilket som helst annet arrangement». Ingen av oss lente oss på forskning, for det er vel knapt gjort studier på missekåringer og deres effekt på samfunnet.

Wara gikk inn på eiersiden av norske Miss Universe i 1990. Arrangøren var fornøyd og sa til VG at Wara forhåpentligvis kunne brukes til show. Nå har han i alle fall fått en stor scene.

