Stereotypisk fremstilling av autisme på TV og film

Personer med autismespekterforstyrrelse og deres familier vil være kjent med at manges forståelse av diagnosen bygger på medier som film og TV.

Sitatet «I know all about autism, I’ve seen that film you know» fra filmen Snow Cake fanger noe av denne problematikken.

Autismespekterforstyrrelser er blitt en del av populærkulturen gjennom karakterer i filmer som Rain Man (som sitatet foran henspiller på) og TV-serier som Broen, The Big Bang Theory og Atypical. Dette har bidratt til å øke kjennskapen til autismespekterforstyrrelser i samfunnet generelt.

Likevel kan slike fiktive karakterer gi et unyansert bilde av virkeligheten.

Shane Colvin/Universitetet i Oslo

Privat

Fakta: Autismespekterforstyrrelse Å ha en autismespekterforstyrrelse (ASF) innebærer at personen viser problemer med sosial kommunikasjon eller interaksjon, kan ha språklige vansker og viser snevre interesser og/eller repetitive interesser, aktiviteter eller handlingsmønstre. Selv om man i Norge formelt fortsatt skiller mellom diagnosene autisme, asperger og uspesifikk ASF, brukes samlebetegnelsen autismespekterforstyrrelser i økende grad for disse gruppene. Forekomsten av ASF har økt til i overkant av 1 prosent de senere årene. Endrede diagnosekriterier som nå også inkluderer mildere tilstandsbilder innen autismespekteret og økt oppmerksomhet i hjelpeapparatet bidrar til at mange flere blir diagnostisert.

Svært høyt antall trekk

I en nylig publisert studie i tidsskriftet Psychiatry Research benyttet vi et utvalg på 26 filmer og TV-serier der karakterer enten hadde en uttalt autismespekterforstyrrelse, eller blitt sterkt assosiert med diagnosen gjennom for eksempel medier. Karakterene ble vurdert opp mot kriterier for autismespekterforstyrrelsesdiagnosen fra manualen DSM-5.

Resultatene av undersøkelsen viste en klar trend der et overveldende flertall av karakterene viste seg å inneha et svært høyt antall trekk og adferder beskrevet i diagnosemanualen. Til tross for et høyt samsvar med trekk og adferder relatert til autismespekterdiagnosen, kaster de ulike karakterportretteringene et urealistisk lys over diagnosen, da de blir i overkant stereotypiske.

Karakterene blir altså mer eksempler på hvordan personer med autismespekterforstyrrelser ville vært om de oppfylte en lærebokpreget kriteriesjekkliste for diagnosen, noe som sjelden er tilfelle for det som er en svært kompleks og mangefasettert diagnose.

En ulempe ved dette er at samfunnets oppfatning av autisme ikke reflekterer virkeligheten. Forskning som har undersøkt hvordan andre psykiatriske diagnoser fremstilles på lerretet, har kommet til lignende konklusjoner og fremhever at dette kan påvirke publikums oppfatninger i form av å forsterke negative holdninger og stigmatisering.

Carolina Romare Photography

Supermennesker

Et annet resultat fra undersøkelsen viser at karakter med autistiske trekk på film og TV ofte fremstilles som mennesker med ekstreme egenskaper. Filmer som Rain Man og Kodenavn Mercury har gjort store poenger ut av dette. Mange vil også hevde at karakteren Saga Norén i Broen viser tilløp til slike evner med sine analytiske evner som etterforsker.

Det er ikke uten grunn at karakterer med autismespekterforstyrrelser blir portrettert med slike evner, da forekomsten er høyere for denne gruppen sammenlignet med andre.

Dette kan likevel bidra til mystifisering og til å forsterke antagelsen om likhetstegn mellom autisme og ekstreme egenskaper, noe som ikke er tilfelle. Hos personer med autismespekterforstyrrelser antas forekomsten av forhøyede evner å ligge et sted mellom 10–30 prosent.

Noen å kjenne seg igjen i

Debatten om fremstillingen av karakterer med autisme på film og TV har rast i internasjonale og sosiale medier, etter at de svært populære TV-seriene The Good Doctor og Atypical ble sluppet i høst.

Atypical og andre TV-serier blir igjen kritisert for å gi et snevert bilde av autismespekterforstyrrelser. Dette gjenspeiler kritikken rettet mot blant annet karakteren «Saga Norén» i Broen om at personer med en autisme- eller aspergerdiagnose ikke kjenner seg igjen hverken i karakterens væremåte eller tankesett.

Derimot har mange omfavnet karakteren og gitt uttrykk for å kjenne seg igjen i fremstillingen. Nå skal det sies at serieskaperne bak den skandinaviske versjonen av Broen antagelig bevisst har forholdt seg noe ullent til om «Saga» har en diagnose eller ei, i motsetning til den amerikanske versjonen, og hvem vet hva som kommer frem når fjerde sesong av Broen vises over nyttår.

Det er altså både fordeler og ulemper ved representasjon av autismespekterforstyrrelser i film og TV. Men disse bør sees med en forståelse av at disse alene ikke kan belyse den fulle og hele kompleksiteten av en såpass sammensatt diagnose.

Følg Aftenposten Viten på Facebook og Twitter!