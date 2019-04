I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Tarmen har fått et oppsving. Fra å være ganske ignorert av forskere og ganske pinlig for folk flest, har tarmene våre blitt enda et område på kroppen vi må holde i tipp topp form.

Det er viktig at vi har en sunn bakterieflora i tarmen, heter det nå. Men hvem vet hvor sunn eller usunn vår egen tarmflora egentlig er, om vi er ved vanlig helse med helt naturlig magevondt nå og da.

Finnes ingen tester

Det finnes nemlig ingen tester vi kan kjøpe for å sjekke floraen i normale, friske tarmer, for å finne ut om det er noe feil, om vi egentlig trenger dyre kosttilskudd eller spesialmat eller å snu spisevanene på hodet.

Tarmfloraen varierer fra person til person og over tid og sted. Vi har milliarder av bakterier i tarmen og opptil 5600 ulike typer. Samspillet mellom bakteriene er komplisert. Forskerne vet ennå ikke hva som er normal tarmflora og hva i floraen som gir god helse. Derfor kan de heller ikke si hva som er unormal flora og gir dårlig helse.

Kaster seg på tarmbølgen

Men usikkerheten er sådd. Både såkalte mateksperter og kommersielle krefter har kastet seg på tarmbølgen. Og de har allerede konkludert på hva som må til: Vi må følge deres råd og kjøpe deres dyre produkter.

Tarmskylling tilbys av alternative klinikker. Ideen er å rense tykktarmen for gift, luft, avfallsstoffer og parasitter. Dette er helt unødvendig og i verste fall skadelig, sier forskere, for kroppen renser seg selv.

Detox-kurer skal også rense tykktarmen. Unyttige produkter selges i helsekostbutikker. De lover vårrengjøring av kropp og tarm. Selv om den renser seg selv.

Spesialmelk og dyr te

Ukeblader og matpredikanter lover deg sunnere tarmflora om du skifter til urkorn, spelt, spesialmelk og dyr te. Selv om grovmalt korn, vanlig melk og te er like bra. Berit Nordstrand, matselger og lege, forklarer i Tara at tarmbakteriene påvirker fysisk og psykisk helse – hun ligger altfor langt foran vitenskapen.

Interessen for tarmen blant de som lever av å gi råd og selge spesialmat, matcher det økende fokuset hos forskere.

Bakteriefloraen er et forskningsfelt som har vokst veldig de siste ti-femten årene. Mange forskere har fattet interesse for hvordan tarmen og bakteriene der virker sammen med blant annet hjernen, humøret, vekten og helsen vår.

På laboratoriene tømmer forskere musetarmer for bakterier og tilfører nye, de tar prøver fra mennesketarmer og forsøker å lage tester som skal måle om tarmfloraen er forstyrret. De utforsker transplantasjon av tarmbakterier mellom mennesker, de sjekker ut ulik mat for hvordan den virker på tarmen, de ser på evolusjonen av tarmbakterier og hvordan tarmfloraen er forskjellig fra land til land.

Stress ned!

Hypotesene er mange, konklusjonene er foreløpig få. Forskerne vet rett og slett ikke nok om de mange, ulike typene bakterier, samspillet mellom dem, hvordan de kan påvirkes eller hvordan de virker på øvrige organer og generell helse.

Veldig mange friske mennesker har innimellom oppblåst mage, løs mage, hard mage, luft i magen og stressmage. Det er normalt. Det finnes ting vi kan gjøre selv. Blir du oppblåst av å spise kål, unngå kål. Spis vanlig, sunn mat. Spis grønnsaker. Vi trenger ikke spesialproduktene. Legg vekk bekymringene for tarmfloraen din, stress ned – det er best for tarmen.

