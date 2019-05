I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Til neste år starter utrullingen av 5G i Norge. Vi forbrukere skal få mye, mye raskere mobiltjenester. 5G gir også mulighet for at mange flere ting kan kobles på internett, som kjøleskap, hus, biler, industri, helsetjenester og mye mer som vi ikke helt ser for oss i dag.

Samtidig kryr det av påstander på sosiale medier og nettet at 5G skader folk, dyr og insekter. En dansk video som hevder at 5G er «det største eksperimentet på en sivilbefolkning noen gang» er sett av 249.000 på Facebook.

Fagfolk mener, ifølge NRK, at tidligere WHO-sjef Gro Harlem Brundtland har bidratt til strålefrykt i befolkningen da hun fortalte at hun ble syk av stråling fra mobilen.

Får ofte henvendelser

«Det finnes ingen forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, hverken for mennesker eller dyr.», skrev Faktisk.no i forrige uke.

Likevel hevder 5G-motstanderne og andre som bekymrer seg for stråling fra mobilnett at det finnes forskning som støtter dem.

I dag er det nærmest umulig å ikke belegge meninger og livsvalg med forskning. Det gjør homeopater, vaksinemotstandere, klimafornektere og kostholdsguruer.

Som redaktør av forskning.no får jeg ofte henvendelser fra 5G-motstanderne. De liker ikke artiklene om forskning som viser at mobilstråling ikke er farlig. Noen er bekymret, andre er sinte. En truet med søksmål når det blir kjent hvor farlig 5G er. Og de viser alltid til forskning.

Plukker her og der

5G-motstandere følger en kjent oppskrift, lik de som tror at Jorden er flat og at sukker er gift for kroppen: De finner frem til forskning, oftest små studier, som støtter påstandene deres. Deretter overser de den store mengden av forskning som viser det motsatte. De plukker her og der i forskningsresultater og setter dem sammen i sitt eget bilde. Og de beskylder forskere og motdebattanter for å være kjøpt og betalt av staten eller store selskaper.

Påstandene om farlig stråling er ikke nye. Heller ikke tilbakevisningen av dem. På 80-tallet ble det vanlig å bruke PC på jobben. Mange fikk utslett og tørr, kløende hud og mente det skyldtes stråling fra skjermene. Allerede i 1988 tilbakeviste en svensk studie at årsaken var stråling. Likevel kom skjermfiltrene.

Ti år senere gjorde norske forskere en test på 42 personer som opplevde stråleproblemer på hud, øyne og nervesystem. I seks måneder satt de med filtre foran skjermen. Halvparten fikk filtre som ikke reduserte strålingen. Men alle ble bedre, viser studien fra 1999, omtalt av NTB.

Frykten består

Det er ikke så rart at folk var engstelige for stråling og kreft for førti år siden, da alt dette var nytt. Men siden har det gått slag i slag, med frykt for stråling fra mikrobølgeovner, mobilmaster, wifi, 3G, 4G og strømmålere.

Frykten består, selv om de strålesyke menneskene uteblir og antallet krefttilfeller ikke øker. De eneste som får kreft er laboratoriemus og rotter som blir utsatt for ekstremt høye doser. Konklusjonene fra svært mye forskning i mange land gjennom mange år er tydelige: stråling fra mobil, PC og mobilnett er ikke helsefarlige.

Så hva gjør vi med dem som er så overbevist om at 5G dreper dyr og skader oss? Et stadig fokus på kildekritikk er veien. Store, solide studier er bedre enn små, spinkle forsøk. Så enkelt er det.