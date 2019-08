Rapport: Genetikk forklarer opptil 25 prosent av homoseksualitet

De miljømessige faktorene kan være alt fra hormoneksponering i livmoren til sosiale innflytelser senere i livet, heter det i rapporten, som ble publisert i tidsskriftet Science torsdag.

Forskningsteamet fra Europa og USA så på spørreundersøkelser der 478.000 deltok, i tillegg til analyser av deltagernes DNA-opplysninger.

Ingen enkeltgen

Et annet funn er at det ikke finnes et enkelt gen som alene definerer seksuell orientering.

I stedet ser seksuell omgang med samme kjønn ut til å være påvirket av hundrevis eller tusenvis av ulike gener, hver av dem med bitte små effekter.

– Vi fant ut at det rett og slett er umulig å forutse et individs seksuelle oppførsel basert på genomet deres, sier forsker Ben Neale ved det MIT- og Harvard-tilknyttede genomikkforskningssenteret Broad Institute.

Med det skrinlegger forskerne en oppfatning som var populær på 1990-tallet, om at det finnes et enkeltgen for homofili.

Et av genene knyttet til skallethet

Forskerne oppdaget fem slike punkter i våre kromosomer som ser ut til å være tett knyttet til seksualitet. De tror dette kun er begynnelsen, og at tusenvis av andre kan oppdages.

En av disse genetiske variantene var nært knyttet til skallethet hos menn, noe som kan antyde en kobling til det mannlige kjønnshormonet testosteron.

En annen var i et området med mange gener knyttet til luktesansen, som er knyttet til seksuell tiltrekning.

I en tidligere del av prosjektet har forskerne også funnet at folk med de samme genetiske markørene også var mer åpne for nye erfaringer, hadde større sannsynlighet for å bruke marihuana og hadde større risiko for mental sykdom som depresjon. Det siste kan knyttes til samfunnsmessige utfordringer ved å være homofil.

Har kun sett på seksuell oppførsel

Rapporten ser på seksuell oppførsel, ikke seksuell identitet. Andre forskere har påpekt at funnene begrenses av at personer som kun én gang har hatt seksuell omgang med noen av samme kjønn, regnes som ikke-heterofile.

– Å ha kun én slik opplevelse kan reflektere at man er åpen for nye opplevelser, ikke nødvendigvis seksuell orientering, sier den pensjonerte genforskeren Dean Hamer.

Han fant i 1993 et område på X-kromosomet som var mer vanlig blant homofile menn. Funnet er ikke blitt gjentatt i den nye studien.