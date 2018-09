Nei, du skal ikke fremkalle hoste hvis du får et hjerteinfarkt

Det sirkulerer en tekst på Facebook som forteller deg hva du skal gjøre hvis du rammes av et hjerteinfarkt når du er alene. Hovedbudskapet er at du skal hoste kontinuerlig for å holde hjertet i gang, slik at du ikke mister bevisstheten. En slags hjerte- og lungeredning med hosting. Dette er fullstendig feil.

Privat

Upresist og uklokt

Med jevne mellomrom dukker det opp en engelsk tekst i feeden min som forteller hva man skal gjøre ved et akutt hjerteinfarkt. Det hevdes at den er skrevet av en intensivsykepleier, men teksten inneholder så mange feil at det umulig kan stemme.

I innledningen står følgende (min oversettelse):

«HVORDAN OVERLEVE ET HJERTEINFARKT NÅR DU ER ALENE. Mange personer er alene når de får hjerteinfarkt. Når hjertet slår feil og personen begynner å føle seg svimmel, har han/hun bare 10 sekunder på seg før vedkommende mister bevisstheten.»

Tankerekken bak dette hoste-rådet er at hjerteinfarkt fører til hjertestans, og at du mister bevisstheten fordi hjernen ikke får blodforsyning. Dette skal angivelig kunne hindres med kraftig hoste. Hostingen skal nemlig bygge opp et høyt trykk inni brystkassen og dermed få hjertet til å fortsette å pumpe blod til hjernen, slik at du holdes våken.

Det skal vi straks se er både upresist og ukorrekt.

Medisinsk nødssituasjon

Et hjerteinfarkt oppstår når en hjertekransåre plutselig går tett grunnet en blodpropp. Da begynner en del av hjertemuskelen å dø. Dette er en medisinsk nødssituasjon og det haster med å komme inn på et sykehus for å løse opp proppen. Hoste hjelper ikke på dette.

Det vanligste symptomet ved hjerteinfarkt er vondt i brystet. Du kjenner en tyngdefølelse over brystkassen, og smertene kan stråle opp mot kjeven, ut mot skuldrene og armene, eller bak mot ryggen. Andre symptomer kan være tungpustet, kvalme og svette. Opplever du disse symptomene, skal du ringe 113 og følge instruksene fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Merker ikke at det skjer

Besvimelse er uvanlig ved hjerteinfarkt. Det kan inntreffe en sjelden gang hvis hjerteinfarktet utløser en farlig hjerterytme (ventrikkelflimmer) og hjertestans.

I de tilfellene vil pasienten miste bevisstheten innen 1–2 sekunder og uten noe særlig forvarsel. Hvis du er en av de uheldige få som får hjertestans, vil du ikke merke at det skjer, og du vil heller ikke rekke å iverksette noen mottiltak. Har du først mistet bevisstheten vil du uansett ikke klare å hoste.

Vil kunne forverre situasjonen

Det finnes dessuten ingen evidens for at kraftig hosting kan holde blodsirkulasjonen i gang under en ventrikkelflimmer/hjertestans. Riktignok kan hosting få hjertet ditt til å banke litt ekstra hvis det går for tregt, eller enkelte ganger få bort en uønsket urytme.

Dette trikset bruker kardiologer iblant mens pasienten gjennomgår en viktig prosedyre på laboratoriet eller operasjonsbordet. Men dette er altså en helt annen situasjon enn akutt hjertestans ved hjerteinfarkt.

Å hoste kontinuerlig under et pågående hjerteinfarkt (uten hjertestans) vil kunne forverre situasjonen. Et hjerte som lider av infarkt har neppe godt av kraftige trykkstigninger inni brystkassen (som følge av hostingen).

Vennligst ikke spre det videre

Hvis du kommer over teksten «How to survive a heart attack if you’re alone», vennligst ikke spre den videre. Gi gjerne beskjed til avsenderen om at det som står i teksten ikke stemmer.

Hvis du mistenker at du har fått et hjerteinfarkt, skal du gjøre følgende:

1. Hold deg rolig og ring 113. Fortell hvem du er og hvor du befinner deg. Beskriv symptomene dine og svar på spørsmålene så godt du kan.

2. Følg instruksene fra AMK nøye.

3. Lås gjerne opp inngangsdøren hvis du har muligheten til det, slik at ambulansepersonellet enkelt kan komme inn.

4. Sett deg rolig ned og vent til hjelpen kommer.

Håndtering av akutt hjerteinfarkt er veletablert i Norge og holder høy kvalitet. Du kommer til å få god behandling.

Teksten sto opprinnelig på Wasim Zahids Facebook-side.